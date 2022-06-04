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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1265
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 17:38
Цитата:
А вот ещё:
Цитата:
Цитата:
Я извиняюсь, но я к своему стыду не знаю, конкретного модератора чья трактовка правил меня не устраивает. На моих удалённых коментах они не оставили имен и следов нету.
Пользуясь случаем, могу я у вас лично, уточнить, кто из модераторов удаляет мои коменты чаще всего?
Rexyn:
Все вопросы по модерации должны быть направлены в ЛС.
Все вопросы по модерации должны быть направлены в ЛС.
А вот ещё:
Цитата:
1.10. Для замечаний, предложений и отзывов о работе Форума существует Книга жалоб и предложений.
Цитата:
Rexyn:
В том случае, если Вас не устраивает трактовка Правил конкретным модератором,
В том случае, если Вас не устраивает трактовка Правил конкретным модератором,
Я извиняюсь, но я к своему стыду не знаю, конкретного модератора чья трактовка правил меня не устраивает. На моих удалённых коментах они не оставили имен и следов нету.
Пользуясь случаем, могу я у вас лично, уточнить, кто из модераторов удаляет мои коменты чаще всего?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 17:46
Цитата:
Сдается мне, когда вы регистрируетесь на сайте, вы должны прочитать Соглашение, ведь именно это и предлагается в форме регистрации. Более того, над формой публикации комментария написано: "Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение".
И следовательно, у человека, который прочитал Соглашение, а не просто нажал на кнопку, следуя жизненному принципу "и так сойдет", проблем с удаленными комментариями практически не будет.
А если вы всего этого не делаете и пишите людям все, что придет в голову, не принимая во внимание правила, которым вы обязались следовать нажимая на кнопку "ответить", то странно, что вы потом ждете, что весь мир будет вертеться вокруг вас.
Вас ведь не удивляет, что если вы нарушите Правила ПДД, или какой-либо закон страны, в которой вы находитесь, за этим следует наказание? Здесь принцип тот же.
И да, ранее мы уже неоднократно говорили, что если планы по новому сайту воплотятся в жизнь, то постараемся там предусмотреть функции отправки пользователю уведомления об удаленном комментарии с пунктом, который он нарушил.
Skeptic:
Вы предлагаете конспектировать свои комментарии? Делать скрины (на случай "а вдруг удалят")? Это же несерьёзно. Я даже про этот комментарий завтра забуду. Узнаю, что мои комментарии удаляют, только после того, как попадаю в просто "пользователи". Сдаётся мне, это задача администрации - при удалении комментария сообщать об этом и о причине удаления тому, чей комментарий удаляется и какой именно комментарий удаляется.
Вы предлагаете конспектировать свои комментарии? Делать скрины (на случай "а вдруг удалят")? Это же несерьёзно. Я даже про этот комментарий завтра забуду. Узнаю, что мои комментарии удаляют, только после того, как попадаю в просто "пользователи". Сдаётся мне, это задача администрации - при удалении комментария сообщать об этом и о причине удаления тому, чей комментарий удаляется и какой именно комментарий удаляется.
Сдается мне, когда вы регистрируетесь на сайте, вы должны прочитать Соглашение, ведь именно это и предлагается в форме регистрации. Более того, над формой публикации комментария написано: "Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение".
И следовательно, у человека, который прочитал Соглашение, а не просто нажал на кнопку, следуя жизненному принципу "и так сойдет", проблем с удаленными комментариями практически не будет.
А если вы всего этого не делаете и пишите людям все, что придет в голову, не принимая во внимание правила, которым вы обязались следовать нажимая на кнопку "ответить", то странно, что вы потом ждете, что весь мир будет вертеться вокруг вас.
Вас ведь не удивляет, что если вы нарушите Правила ПДД, или какой-либо закон страны, в которой вы находитесь, за этим следует наказание? Здесь принцип тот же.
И да, ранее мы уже неоднократно говорили, что если планы по новому сайту воплотятся в жизнь, то постараемся там предусмотреть функции отправки пользователю уведомления об удаленном комментарии с пунктом, который он нарушил.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 17:51
Цитата:
Мы не ведем статистику, кто кого больше удаляет или меньше.
Принцип один: вы считаете, что модератор вас незаслуженно заказал? Отправьте ссылку на удаленный комментарий и администрация проверит. Вам для этого не обязательно знать ник модератора.
Формулировка про конкретного модератора предполагает вашу жалобу на конкретное удаленное сообщение. Выяснять кто и почему удалил и принимать решение по вашей апелляции - дело администрации.
Если администрация решит, что
Don Julio:
Я извиняюсь, но я к своему стыду не знаю, конкретного модератора чья трактовка правил меня не устраивает. На моих удалённых коментах они не оставили имен и следов нету. Пользуясь случаем, могу я у вас лично, уточнить, кто из модераторов удаляет мои коменты чаще всего?
Я извиняюсь, но я к своему стыду не знаю, конкретного модератора чья трактовка правил меня не устраивает. На моих удалённых коментах они не оставили имен и следов нету. Пользуясь случаем, могу я у вас лично, уточнить, кто из модераторов удаляет мои коменты чаще всего?
Мы не ведем статистику, кто кого больше удаляет или меньше.
Принцип один: вы считаете, что модератор вас незаслуженно заказал? Отправьте ссылку на удаленный комментарий и администрация проверит. Вам для этого не обязательно знать ник модератора.
Формулировка про конкретного модератора предполагает вашу жалобу на конкретное удаленное сообщение. Выяснять кто и почему удалил и принимать решение по вашей апелляции - дело администрации.
Если администрация решит, что
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9555
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 18:09
Я конечно тоже дико извиняюсь. Вчера вроде как попрощался!
Ну раз такое дело, что я ещё тут, то тоже встречный вопрос.
Цитата:
Почему это тогда не относится к стоодиннадцатому? Вот где поле деятельности, что в голову пришло?
Ну раз такое дело, что я ещё тут, то тоже встречный вопрос.
Цитата:
Rexyn:
А если вы всего этого не делаете и пишите людям все, что придет в голову, не принимая во внимание правила, которым вы обязались следовать нажимая на кнопку "ответить", то странно, что вы потом ждете, что весь мир будет вертеться вокруг вас.
А если вы всего этого не делаете и пишите людям все, что придет в голову, не принимая во внимание правила, которым вы обязались следовать нажимая на кнопку "ответить", то странно, что вы потом ждете, что весь мир будет вертеться вокруг вас.
Почему это тогда не относится к стоодиннадцатому? Вот где поле деятельности, что в голову пришло?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 18:16
Цитата:
В чем именно к нему это не относится? Модерируют всех, его в том числе.
Так что извините, ваш вопрос не очень понимаю.
elektron:
Почему это тогда не относится к стоодиннадцатому? Вот где поле деятельности, что в голову пришло?
Почему это тогда не относится к стоодиннадцатому? Вот где поле деятельности, что в голову пришло?
В чем именно к нему это не относится? Модерируют всех, его в том числе.
Так что извините, ваш вопрос не очень понимаю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9555
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 18:24
Цитата:
Без проблем, но как минимум, за Скептиком, никогда подобного не замечал, а вот вами "уважаемый" Марусичь, считает идиотами, кто с его мнением не согласен. Доказательства приводить не буду, нуторно искать.
Rexyn:
Так что извините, ваш вопрос не очень понимаю.
Так что извините, ваш вопрос не очень понимаю.
Без проблем, но как минимум, за Скептиком, никогда подобного не замечал, а вот вами "уважаемый" Марусичь, считает идиотами, кто с его мнением не согласен. Доказательства приводить не буду, нуторно искать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1265
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 18:45
Цитата:
А как же это?
Цитата:
Цитата:
Странно, но мне казалось, мы с вами обсуждаем на русском языке, и если формулировка про конкретного модератора, то это про него, соотвественно тогда да, пиши на него жалобу. А если на комент, то тогда пункт правил:
Цитата:
Цитата:
И таки да, пример неудачный от слова -совсем!
Знаю не понаслышке, что когда специально обученный человек, вменяет тебе нарушение ПДД, то он так об этом и говорит. Что нарушен такой-то пункт правил выразившееся в томто.
И ещё и заставляет подпись ставить под этим, вот что странно!
А у вас получается как?
Цитата:
[Исправлено: Don Julio, 04.06.2022 - 18:53]
Rexyn:
пишите людям все, что придет в голову, не принимая во внимание правила, которым вы обязались следовать нажимая на кнопку "ответить", то странно, что вы потом ждете, что весь мир будет вертеться вокруг вас.
пишите людям все, что придет в голову, не принимая во внимание правила, которым вы обязались следовать нажимая на кнопку "ответить", то странно, что вы потом ждете, что весь мир будет вертеться вокруг вас.
А как же это?
Цитата:
2.2.10. Личные обращения к участникам Форума с претензиями, оскорблениями или обвинениями. Для личного общения используйте ЛС.
Цитата:
Rexyn:
Формулировка про конкретного модератора предполагает вашу жалобу на конкретное удаленное сообщение.
Формулировка про конкретного модератора предполагает вашу жалобу на конкретное удаленное сообщение.
Странно, но мне казалось, мы с вами обсуждаем на русском языке, и если формулировка про конкретного модератора, то это про него, соотвественно тогда да, пиши на него жалобу. А если на комент, то тогда пункт правил:
Цитата:
1.10. Для замечаний, предложений и отзывов о работе Форума существует Книга жалоб и предложений.
Цитата:
Rexyn:
Вас ведь не удивляет, что если вы нарушите Правила ПДД, или какой-либо закон страны, в которой вы находитесь, за этим следует наказание?
Вас ведь не удивляет, что если вы нарушите Правила ПДД, или какой-либо закон страны, в которой вы находитесь, за этим следует наказание?
И таки да, пример неудачный от слова -совсем!
Знаю не понаслышке, что когда специально обученный человек, вменяет тебе нарушение ПДД, то он так об этом и говорит. Что нарушен такой-то пункт правил выразившееся в томто.
И ещё и заставляет подпись ставить под этим, вот что странно!
А у вас получается как?
Цитата:
Rexyn:
Выяснять кто и почему удалил и принимать решение по вашей апелляции - дело администрации. Если администрация решит
Выяснять кто и почему удалил и принимать решение по вашей апелляции - дело администрации. Если администрация решит
[Исправлено: Don Julio, 04.06.2022 - 18:53]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1265
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 18:56
Цитата:
То что?
Вы не закончили мысль?
Всмысле, им с бугра виднее?
Цитата:
Ну так и снова здравствуйте!
Таки знаете же закон? Быстро поднятая сигарета не считается упавшей!
Рад что вы передумали!
Rexyn:
Если администрация решит, что
Если администрация решит, что
То что?
Вы не закончили мысль?
Всмысле, им с бугра виднее?
Цитата:
elektron:
Вчера вроде как попрощался!
Вчера вроде как попрощался!
Ну так и снова здравствуйте!
Таки знаете же закон? Быстро поднятая сигарета не считается упавшей!
Рад что вы передумали!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 19:05
Цитата:
что это?
Вы считаете, что это дает вам право писать все, что угодно? Нет. И мы не раз применяли наказание к участникам, которые переходили границы в личном общении. Так что искренне вас не понимаю.
Цитата:
Конкретный модератор - потому что вас модерирует конкретный человек, а не комиссия из модераторов. Модераторы могут меняться, в связи с графиками работы, да и просто человек может покинуть должность и придет на нее новый.
Цитата:
Пример говорит о том, что если вы нарушили правила (сознательно или нет), за этим последует наказание. Разве не так даже в ваших примерах, которые вы только что упомянули?
Цитата:
Действительно, не закончила.
Заканчиваю сейчас: Если администрация решит, что ваш комментарий удалили зря, его восстановят. Или если придет к обратному мнению, то ваша апелляция останется без рассмотрения. Об этом также написано в Соглашении. Вы до сих пор его не прочитали?
Don Julio:
А как же это?
А как же это?
что это?
Вы считаете, что это дает вам право писать все, что угодно? Нет. И мы не раз применяли наказание к участникам, которые переходили границы в личном общении. Так что искренне вас не понимаю.
Цитата:
Don Julio:
Странно, но мне казалось, мы с вами обсуждаем на русском языке, и если формулировка про конкретного модератора, то это про него, соотвественно тогда да, пиши на него жалобу. А если на комент, то тогда пункт правил:
Странно, но мне казалось, мы с вами обсуждаем на русском языке, и если формулировка про конкретного модератора, то это про него, соотвественно тогда да, пиши на него жалобу. А если на комент, то тогда пункт правил:
Конкретный модератор - потому что вас модерирует конкретный человек, а не комиссия из модераторов. Модераторы могут меняться, в связи с графиками работы, да и просто человек может покинуть должность и придет на нее новый.
Цитата:
Don Julio:
И таки да, пример неудачный от слова -совсем! Знаю не понаслышке, что когда специально обученный человек, вменяет тебе нарушение ПДД, то он так об этом и говорит. Что нарушен такой-то пункт правил выразившееся в томто. И ещё и заставляет подпись ставить под этим, вот что странно! А у вас получается как?
И таки да, пример неудачный от слова -совсем! Знаю не понаслышке, что когда специально обученный человек, вменяет тебе нарушение ПДД, то он так об этом и говорит. Что нарушен такой-то пункт правил выразившееся в томто. И ещё и заставляет подпись ставить под этим, вот что странно! А у вас получается как?
Пример говорит о том, что если вы нарушили правила (сознательно или нет), за этим последует наказание. Разве не так даже в ваших примерах, которые вы только что упомянули?
Цитата:
Don Julio:
То что? Вы не закончили мысль?
То что? Вы не закончили мысль?
Действительно, не закончила.
Заканчиваю сейчас: Если администрация решит, что ваш комментарий удалили зря, его восстановят. Или если придет к обратному мнению, то ваша апелляция останется без рассмотрения. Об этом также написано в Соглашении. Вы до сих пор его не прочитали?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9555
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 19:06
Цитата:
Я тут не причём. Сегодня редакция должна была принять решение об удалении моего аккаунта.
Но раз я ещё здесь, то тоже как то не сильно огорчён.
Don Julio:
Рад что вы передумали!
Рад что вы передумали!
Я тут не причём. Сегодня редакция должна была принять решение об удалении моего аккаунта.
Но раз я ещё здесь, то тоже как то не сильно огорчён.
-
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