Отправлено: - 17:46

Skeptic:

Вы предлагаете конспектировать свои комментарии? Делать скрины (на случай "а вдруг удалят")? Это же несерьёзно. Я даже про этот комментарий завтра забуду. Узнаю, что мои комментарии удаляют, только после того, как попадаю в просто "пользователи". Сдаётся мне, это задача администрации - при удалении комментария сообщать об этом и о причине удаления тому, чей комментарий удаляется и какой именно комментарий удаляется.

Цитата:Сдается мне, когда вы регистрируетесь на сайте, вы должны прочитать Соглашение, ведь именно это и предлагается в форме регистрации. Более того, над формой публикации комментария написано: "Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение".И следовательно, у человека, который прочитал Соглашение, а не просто нажал на кнопку, следуя жизненному принципу "и так сойдет", проблем с удаленными комментариями практически не будет.А если вы всего этого не делаете и пишите людям все, что придет в голову, не принимая во внимание правила, которым вы обязались следовать нажимая на кнопку "ответить", то странно, что вы потом ждете, что весь мир будет вертеться вокруг вас.Вас ведь не удивляет, что если вы нарушите Правила ПДД, или какой-либо закон страны, в которой вы находитесь, за этим следует наказание? Здесь принцип тот же.И да, ранее мы уже неоднократно говорили, что если планы по новому сайту воплотятся в жизнь, то постараемся там предусмотреть функции отправки пользователю уведомления об удаленном комментарии с пунктом, который он нарушил.