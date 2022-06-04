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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1265
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 17:38
#4551
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Цитата:
Rexyn:
Все вопросы по модерации должны быть направлены в ЛС.

А вот ещё:
Цитата:
1.10. Для замечаний, предложений и отзывов о работе Форума существует Книга жалоб и предложений. 

Цитата:
Rexyn:
В том случае, если Вас не устраивает трактовка Правил конкретным модератором,

Я извиняюсь, но я к своему стыду не знаю, конкретного модератора чья трактовка правил меня не устраивает. На моих удалённых коментах они не оставили имен и следов нету.
Пользуясь случаем, могу я у вас лично, уточнить, кто из модераторов удаляет мои коменты чаще всего?
:-o
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
448
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 17:46
#4552
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Цитата:
Skeptic:
Вы предлагаете конспектировать свои комментарии? Делать скрины (на случай "а вдруг удалят")? Это же несерьёзно. Я даже про этот комментарий завтра забуду. Узнаю, что мои комментарии удаляют, только после того, как попадаю в просто "пользователи". Сдаётся мне, это задача администрации - при удалении комментария сообщать об этом и о причине удаления тому, чей комментарий удаляется и какой именно комментарий удаляется.

Сдается мне, когда вы регистрируетесь на сайте, вы должны прочитать Соглашение, ведь именно это и предлагается в форме регистрации. Более того, над формой публикации комментария написано: "Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение".

И следовательно, у человека, который прочитал Соглашение, а не просто нажал на кнопку, следуя жизненному принципу "и так сойдет", проблем с удаленными комментариями практически не будет.

А если вы всего этого не делаете и пишите людям все, что придет в голову, не принимая во внимание правила, которым вы обязались следовать нажимая на кнопку "ответить", то странно, что вы потом ждете, что весь мир будет вертеться вокруг вас.

Вас ведь не удивляет, что если вы нарушите Правила ПДД, или какой-либо закон страны, в которой вы находитесь, за этим следует наказание? Здесь принцип тот же.

И да, ранее мы уже неоднократно говорили, что если планы по новому сайту воплотятся в жизнь, то постараемся там предусмотреть функции отправки пользователю уведомления об удаленном комментарии с пунктом, который он нарушил.
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
448
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 17:51
#4553
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Цитата:
Don Julio:
Я извиняюсь, но я к своему стыду не знаю, конкретного модератора чья трактовка правил меня не устраивает. На моих удалённых коментах они не оставили имен и следов нету. Пользуясь случаем, могу я у вас лично, уточнить, кто из модераторов удаляет мои коменты чаще всего?


Мы не ведем статистику, кто кого больше удаляет или меньше.
Принцип один: вы считаете, что модератор вас незаслуженно заказал? Отправьте ссылку на удаленный комментарий и администрация проверит. Вам для этого не обязательно знать ник модератора.
Формулировка про конкретного модератора предполагает вашу жалобу на конкретное удаленное сообщение. Выяснять кто и почему удалил и принимать решение по вашей апелляции - дело администрации.
Если администрация решит, что
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9555
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 18:09
#4554
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Я конечно тоже дико извиняюсь. :lol: Вчера вроде как попрощался! :oops:
Ну раз такое дело, что я ещё тут, то тоже встречный вопрос.
Цитата:
Rexyn:
А если вы всего этого не делаете и пишите людям все, что придет в голову, не принимая во внимание правила, которым вы обязались следовать нажимая на кнопку "ответить", то странно, что вы потом ждете, что весь мир будет вертеться вокруг вас.

Почему это тогда не относится к стоодиннадцатому? Вот где поле деятельности, что в голову пришло? :lol: 8-)
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
448
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 18:16
#4555
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Цитата:
elektron:
Почему это тогда не относится к стоодиннадцатому? Вот где поле деятельности, что в голову пришло?

В чем именно к нему это не относится? Модерируют всех, его в том числе.
Так что извините, ваш вопрос не очень понимаю.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9555
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 18:24
#4556
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Цитата:
Rexyn:
Так что извините, ваш вопрос не очень понимаю.

Без проблем, но как минимум, за Скептиком, никогда подобного не замечал, а вот вами "уважаемый" Марусичь, считает идиотами, кто с его мнением не согласен. Доказательства приводить не буду, нуторно искать.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1265
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 18:45
#4557
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Цитата:
Rexyn:
пишите людям все, что придет в голову, не принимая во внимание правила, которым вы обязались следовать нажимая на кнопку "ответить", то странно, что вы потом ждете, что весь мир будет вертеться вокруг вас.

А как же это?
Цитата:
2.2.10. Личные обращения к участникам Форума с претензиями, оскорблениями или обвинениями. Для личного общения используйте ЛС.

Цитата:
Rexyn:
Формулировка про конкретного модератора предполагает вашу жалобу на конкретное удаленное сообщение.

Странно, но мне казалось, мы с вами обсуждаем на русском языке, и если формулировка про конкретного модератора, то это про него, соотвественно тогда да, пиши на него жалобу. А если на комент, то тогда пункт правил:
Цитата:
1.10. Для замечаний, предложений и отзывов о работе Форума существует Книга жалоб и предложений. 

Цитата:
Rexyn:
Вас ведь не удивляет, что если вы нарушите Правила ПДД, или какой-либо закон страны, в которой вы находитесь, за этим следует наказание?

И таки да, пример неудачный от слова -совсем!
Знаю не понаслышке, что когда специально обученный человек, вменяет тебе нарушение ПДД, то он так об этом и говорит. Что нарушен такой-то пункт правил выразившееся в томто.
И ещё и заставляет подпись ставить под этим, вот что странно!
А у вас получается как?
Цитата:
Rexyn:
Выяснять кто и почему удалил и принимать решение по вашей апелляции - дело администрации. Если администрация решит


[Исправлено: Don Julio, 04.06.2022 - 18:53]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1265
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 18:56
#4558
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Цитата:
Rexyn:
Если администрация решит, что

То что?
Вы не закончили мысль?
Всмысле, им с бугра виднее?
:lol:
Цитата:
elektron:
Вчера вроде как попрощался!

Ну так и снова здравствуйте!
Таки знаете же закон? Быстро поднятая сигарета не считается упавшей!
Рад что вы передумали!
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
448
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 19:05
#4559
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Цитата:
Don Julio:
А как же это?

что это?
Вы считаете, что это дает вам право писать все, что угодно? Нет. И мы не раз применяли наказание к участникам, которые переходили границы в личном общении. Так что искренне вас не понимаю.
Цитата:
Don Julio:
Странно, но мне казалось, мы с вами обсуждаем на русском языке, и если формулировка про конкретного модератора, то это про него, соотвественно тогда да, пиши на него жалобу. А если на комент, то тогда пункт правил:

Конкретный модератор - потому что вас модерирует конкретный человек, а не комиссия из модераторов. Модераторы могут меняться, в связи с графиками работы, да и просто человек может покинуть должность и придет на нее новый.
Цитата:
Don Julio:
И таки да, пример неудачный от слова -совсем! Знаю не понаслышке, что когда специально обученный человек, вменяет тебе нарушение ПДД, то он так об этом и говорит. Что нарушен такой-то пункт правил выразившееся в томто. И ещё и заставляет подпись ставить под этим, вот что странно! А у вас получается как?

Пример говорит о том, что если вы нарушили правила (сознательно или нет), за этим последует наказание. Разве не так даже в ваших примерах, которые вы только что упомянули?
Цитата:
Don Julio:
То что? Вы не закончили мысль?

Действительно, не закончила.
Заканчиваю сейчас: Если администрация решит, что ваш комментарий удалили зря, его восстановят. Или если придет к обратному мнению, то ваша апелляция останется без рассмотрения. Об этом также написано в Соглашении. Вы до сих пор его не прочитали?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9555
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 19:06
#4560
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Цитата:
Don Julio:
Рад что вы передумали!

Я тут не причём. Сегодня редакция должна была принять решение об удалении моего аккаунта.
Но раз я ещё здесь, то тоже как то не сильно огорчён. :lol:
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