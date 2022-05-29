Иногда-да, затрудняет! Иногда-нет. В зависимости от внешних обстоятельств. Но таки, если меня затрудняет, то тогда, шо!? И ещё вопрос. Уважаемый пользователь, это тот пользователь, которого уважает Уважаемая Редакция? Можно тогда уточнить, за что редакция уважает Антона Марусича? Может если убедительные доводы, так и я бы его зауважал? Можно раскрыть сию тайну?
Don Julio: Но таки, если меня затрудняет, то тогда, шо!?
Как и в случае искажения ника - будем удалять комментарии.Цитата:
Don Julio: Уважаемый пользователь, это тот пользователь, которого уважает Уважаемая Редакция?
Пояснял неоднократно. Уважаемым считается пользователь, которому редакция доверяет. Вне зависимости от того, разделяем мы его точку зрения на тот или иной вопрос или нет. Цитата:
Don Julio: Можно тогда уточнить, за что редакция уважает Антона Марусича?
Редакция доверяет этому читателю и нашему внештатному автору. На основании общения во время совместной работы. Так же, как доверяет всем остальным уважаемым пользователям. На основании общения на сайте.
Вы наверное спросите меня, и почему я тут нисколько здесь не удивлен? А я вам отвечу, что на скудость у вас инвентаря даже обращает внимание уважаемый вами пользователь... Видимо только вы это не замечаете...
Цитата:
Тимур Гафуров: Редакция доверяет этому читателю и нашему внештатному автору.
Я таки извиняюсь, что доверяет? Деньги или ключи от квартиры где опять таки лежат они? Или в чем? Если это тайна, то можете не отвечать, я пойму... Цитата:
Тимур Гафуров: Уважаемым считается пользователь, которому редакция доверяет
Железная логика! Я почуму та щетаю шо уважение и доверие, хотя и похожие понятия, но несколько разные по сути. Но! Имея лингвистическое образование, вам конешно виднее Цитата:
Тимур Гафуров: Так же, как доверяет всем остальным уважаемым пользователям
Я бы даже употребил выражение, Пользователи Облеченные Доверием! В отличии от всех прочих. Согласны?
Вот формулировка из соглашения: Полноправные пользователи имеющие активную гражданскую позицию, уважающие и соблюдающие Правила комментирования в течение длительного периода могут быть по решению редакции переведены в категорию Уважаемые пользователи. И еще одна: - Уважаемые пользователи - имеют право отправлять и редактировать собственные сообщения (до 4800 символов), создавать новые темы и опросы, редактировать комментарии в созданных ими темах и опросах, вставлять в сообщения ссылки, фото и видео, голосовать, сообщать модераторам о нарушении Правил, модерировать сообщения в созданных ими темах. Отличие от Полноправных, кроме количества знаков в комментариях, только одно: "редактировать комментарии в созданных ими темах и опросах". Это означает, что редакция всем этим людям доверяет функции модераторов в созданных ими темах и опросах. Пользоваться этим правом или нет - на усмотрение его обладателя.
Don Julio: Ой! А и что не понравилось Уважаемой Редакции в моей свецкой беседе с господином нашим 111 во флуде!? Или тон беседы выбран неверно? Прошу обозначить, если это не трудно...
Все вопросы по модерации должны быть направлены в ЛС. С указанием Темы и номера сообщения в ветке. либо с ссылками на конкретные удаленные сообщения. Все это прописано в Соглашении, которое вы обязуетесь соблюдать, используя наш сайт. Так что действуйте в соответствии с правилами. Цитата:
В том случае, если Вас не устраивает трактовка Правил конкретным модератором, Вы можете обжаловать его действия, написав письмо администраторам.
Цитата:
4.1. Обратитесь в электронном письме или личном сообщении к администратору, отправьте ссылку на сообщение, с решением по которому Вы не согласны, и объясните причины, по которым вы не согласны с вынесенным Вам решением. В обращении укажите свой ник, ссылку на тему форума, а также ссылку на пункт Правил Форума, в соответствии с которым было вынесено решение. 4.2. Срок рассмотрения апелляции/претензии — 3 (три) рабочих дня. Срок исчисляется с момента отправки вам уведомления, содержащего фразу: «Ваше обращение принято к рассмотрению».
Rexyn: Все вопросы по модерации должны быть направлены в ЛС. С указанием Темы и номера сообщения в ветке. либо с ссылками на конкретные удаленные сообщения.
Вы предлагаете конспектировать свои комментарии? Делать скрины (на случай "а вдруг удалят")? Это же несерьёзно. Я даже про этот комментарий завтра забуду. Узнаю, что мои комментарии удаляют, только после того, как попадаю в просто "пользователи". Сдаётся мне, это задача администрации - при удалении комментария сообщать об этом и о причине удаления тому, чей комментарий удаляется и какой именно комментарий удаляется.
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