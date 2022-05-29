Отправлено: - 16:56

Don Julio:

Ой! А и что не понравилось Уважаемой Редакции в моей свецкой беседе с господином нашим 111 во флуде!? Или тон беседы выбран неверно? Прошу обозначить, если это не трудно...

В том случае, если Вас не устраивает трактовка Правил конкретным модератором, Вы можете обжаловать его действия, написав письмо администраторам.

4.1. Обратитесь в электронном письме или личном сообщении к администратору, отправьте ссылку на сообщение, с решением по которому Вы не согласны, и объясните причины, по которым вы не согласны с вынесенным Вам решением. В обращении укажите свой ник, ссылку на тему форума, а также ссылку на пункт Правил Форума, в соответствии с которым было вынесено решение.

4.2. Срок рассмотрения апелляции/претензии — 3 (три) рабочих дня. Срок исчисляется с момента отправки вам уведомления, содержащего фразу: «Ваше обращение принято к рассмотрению».



Цитата:Все вопросы по модерации должны быть направлены в ЛС. С указанием Темы и номера сообщения в ветке. либо с ссылками на конкретные удаленные сообщения. Все это прописано в, которое вы обязуетесь соблюдать, используя наш сайт.Так что действуйте в соответствии с правилами.Цитата:Цитата: