Реформа ПКСК выходит на финишную прямую. Уже через месяц полномочия кооперативов должны быть прекращены, а новые объединения собственников имущества и простые товарищества станут полностью ответственными за содержание многоквартирных домов. За последние пару недель во дворах активно проходили собрания жильцов, в отделе жилищных отношений акимата Костаная готовили ПКСК к ликвидации, а новоиспеченные ОСИ продолжали разбираться в своих возможностях и обязанностях, параллельно выступая в газетах и на телевидении с рассказами, как им жить хорошо. Предварительные итоги этой работы - в материале «НГ».
Забейте на ОСИ и ПКСК,Берите пример с ЗТБ тут то же полно многоквартирных домов и при этом нет ни одной управляющей компании. В лучшем случае есть что то типа старшего по дому ,который пытается собрать деньги. Не всегда это получается,но имея определённые навыки собрать всё таки можно. А так всё работает по принципу,верхние этажи делают крышу,нижние канализацию и всё, никаких ежемесячных взносов.
Маркс: И по закону жители вправе отказаться от услуг управляющей компании и управлять самим, напрямую заключая договора с сервисными компаниями.
Согласно решения общедомового собрания могут, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-I «О жилищных отношениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.05.2022 г.).
Там, в пункте 4. статьи 42-1 Собрание, указано:
4) принятия решения о выборе управляющего многоквартирным жилым домом или управляющей компании либо делегировании таких полномочий совету дома;
А еще такой щекотливый вопрос есть, который умалчивают все заинтересованные в умолчании персонажи. Нынешние пкск приобрели имущество: какие-никакие машины, инструмент и оборудование, мебель, оргтехнику за счет жильцов, их взносов. Теперь пкск исчезают, точнее переоформляются в ТОО - уходят в свободное плавание. А совместно нажитое имущество жители получается дарят этой конторе, с которой возможно пути разойдутся?
Маркс: Один дом - один председатель ОСИ. Управляющая компания - это другое, те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании.
Вышеуказанном Законе отмечено за управляющую компанию.
Статья 48-1. Управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания 1. Управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания оказывает услуги по управлению объектом кондоминиума на основании договора, заключаемого с председателем объединения собственников имущества или доверенным лицом простого товарищества. Управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания оказывает услуги по управлению объектом кондоминиума при наличии в своем составе специалистов, прошедших обучение и обладающих документом, подтверждающим квалификацию на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума.
Мораль сей басни такова. К осени ,а точнее к отопительному сезону,когда большенство домов будут без паспортов готовности-будет печалька. Нафига это всё нужно ,когда законопроект сырой.Да и подготовленных управленцев нет.
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