Отправлено: - 12:05

Несмотря на то, что мы полностью доказали, что ранний климакс,

Скажу больше - областной акимат явился единственным противником положительного решения вопроса часового пояса в нашей области.

Очень порадовали костанайские женщины,к оторые вышли на митинг за возврат пенсионного возраста .Вопрос пенсий - очень нужный, но вопрос часового пояса все равно важнее.

Цитата:Доказали как? Когда на общественных слушаниях Ольга Ведлер публично соврала выдав график по отклонению времени в регионах за график по смертности по регионам доказывая что в кост области самая большая смертность из за часового пояса?))И никто из журналистов НГ не хочет на эту тему с Ведлер поговорить? Выяснить зачем она так нагло соврала? Нет? Не интересно? Объективность...)))Цитата:Ну я так и думалОбщественность заМинистерства заДаже президент за,лично Ольге Ведлер по телефону это сказалВот только Архимед противИ ни кто ничего не может с этим сделать))Токаев так и сказал...Блин ну пока ваш аким против мы бессильны в этом вопросе Ольга Владимировна...крепитесь!Цитата:В этом предложении прекрасно всёТут можно любую тему подставлять и будет наш костанайский мем"Порадовали кубинские революционеры свергнувшие власть диктатора Батисты,но вопрос часового пояса всеровно важнее!"