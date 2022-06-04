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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 136 из 137«1...134135136137»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13971
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 12:57
#2026
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Цитата:
Vit:
Че это такие?

Скороварка, или как его там, кухонный комбайн, немецкий только.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11236
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 12:59
#2027
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И как ты на нём Беш будешь готовить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13971
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:01
#2028
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Цитата:
Vit:
как ты на нём Беш будешь готовить?

Для беша он маленький, хотя смотрел, некоторые как то умудряются, но там беш невкусный наверно будет.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:11
#2029
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Цитата:
111:
Уже нет стремления? А как же денацификация?

Понимаешь... Бешбармак и легкая атлетика это не одно и то же. Хотя, тебе этого не понять. Это не грузинское пиво :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13971
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:14
#2030
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Цитата:
гражданин СССР:
Бешбармак и легкая атлетика

Ну теперь вам не до этого..
Теперь в глаза надо матерям смотреть, за что их дети воевали и погибали..
А теперь и стремления нет..
Значит погибали ни за что?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11236
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:17
#2031
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У меня такой штуковины нету. Говорят еда там не вкусная Я по-старинке на газе . Беш с бульеном, Нямка. Мясо , картоха. Бульен отдельно. С перчиком
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:18
#2032
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Цитата:
111:
Теперь в глаза надо матерям смотреть,

матерям стариков, женщин и детей по которым в первую очередь именно в 5 утра российская Армия ведет прицельный огонь? :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11236
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:19
#2033
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Цитата:
111:

А ещё мне нравится куардак. Причём не наш, не северный. А именно южный . Там барашек с луком подают с уксусом. .
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
714
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:19
#2034
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жаль, что у некоторых проблемы с пониманием значения слов или словосочетаний) видимо отсюда и непонимание смысла целых предложений) :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13971
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:32
#2035
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Цитата:
гражданин СССР:
матерям стариков, женщин и детей по которым в

Хотя бы своим что скажете, пропагандисты, которые отправляют их сыновей на войну.
Стремления нету?
Все было ради Стремления, и теперь, получив, его уже нету?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13971
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:33
#2036
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Цитата:
Vit:
ещё мне нравится куардак.

Ну это со свежатины, а так как свежатина уже не светит долго, пока молчу об этом..
Надо же как то барана зарезать, или лошадь .
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:36
#2037
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Цитата:
111:
Хотя бы своим что скажете, пропагандисты, которые отправляют их сыновей на войну. Стремления нету? Все было ради Стремления, и теперь, получив, его уже нету?

Я конечно дико извиняюсь... Но это что-то вроде "Ни так что бы уж так дескать потому что, а как коснулось такого дела - так вот тебе и пожалуйста))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13971
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:38
#2038
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Цитата:
гражданин СССР:
конечно дико извиняюсь... Но это что-то вроде "Ни так что бы уж так дескать потому

Ты же сам сказал, Стремления теперь нету воевать и захватывать.
Так ради чего была война?
Ради этих несчастных нескольких областей, положили народа больше чем в Афгане?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:40
#2039
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Цитата:
111:
Ты же сам сказал, Стремления теперь нету воевать и захватывать.

Я сказал?? Да ты в своём уме??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13971
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:44
#2040
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Цитата:
гражданин СССР:
Я сказал?? Да ты в своём уме??

Какая разница, ты привел чьи то там слова, очередного фашика, который напал на Украину исподтишка..
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