Отправлено: - 13:36

111:

Хотя бы своим что скажете, пропагандисты, которые отправляют их сыновей на войну. Стремления нету? Все было ради Стремления, и теперь, получив, его уже нету?

Цитата:Я конечно дико извиняюсь... Но это что-то вроде "Ни так что бы уж так дескать потому что, а как коснулось такого дела - так вот тебе и пожалуйста))