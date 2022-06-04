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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 12:57
Цитата:
Скороварка, или как его там, кухонный комбайн, немецкий только.
Vit:
Че это такие?
Че это такие?
Скороварка, или как его там, кухонный комбайн, немецкий только.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 12:59
И как ты на нём Беш будешь готовить?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:01
Цитата:
Для беша он маленький, хотя смотрел, некоторые как то умудряются, но там беш невкусный наверно будет.
Vit:
как ты на нём Беш будешь готовить?
как ты на нём Беш будешь готовить?
Для беша он маленький, хотя смотрел, некоторые как то умудряются, но там беш невкусный наверно будет.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:11
Цитата:
Понимаешь... Бешбармак и легкая атлетика это не одно и то же. Хотя, тебе этого не понять. Это не грузинское пиво
111:
Уже нет стремления? А как же денацификация?
Уже нет стремления? А как же денацификация?
Понимаешь... Бешбармак и легкая атлетика это не одно и то же. Хотя, тебе этого не понять. Это не грузинское пиво
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:14
Цитата:
Ну теперь вам не до этого..
Теперь в глаза надо матерям смотреть, за что их дети воевали и погибали..
А теперь и стремления нет..
Значит погибали ни за что?
гражданин СССР:
Бешбармак и легкая атлетика
Бешбармак и легкая атлетика
Ну теперь вам не до этого..
Теперь в глаза надо матерям смотреть, за что их дети воевали и погибали..
А теперь и стремления нет..
Значит погибали ни за что?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:17
У меня такой штуковины нету. Говорят еда там не вкусная Я по-старинке на газе . Беш с бульеном, Нямка. Мясо , картоха. Бульен отдельно. С перчиком
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:18
Цитата:
матерям стариков, женщин и детей по которым в первую очередь именно в 5 утра российская Армия ведет прицельный огонь?
111:
Теперь в глаза надо матерям смотреть,
Теперь в глаза надо матерям смотреть,
матерям стариков, женщин и детей по которым в первую очередь именно в 5 утра российская Армия ведет прицельный огонь?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:19
Цитата:
А ещё мне нравится куардак. Причём не наш, не северный. А именно южный . Там барашек с луком подают с уксусом. .
111:
А ещё мне нравится куардак. Причём не наш, не северный. А именно южный . Там барашек с луком подают с уксусом. .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 714
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:19
жаль, что у некоторых проблемы с пониманием значения слов или словосочетаний) видимо отсюда и непонимание смысла целых предложений)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:32
Цитата:
Хотя бы своим что скажете, пропагандисты, которые отправляют их сыновей на войну.
Стремления нету?
Все было ради Стремления, и теперь, получив, его уже нету?
гражданин СССР:
матерям стариков, женщин и детей по которым в
матерям стариков, женщин и детей по которым в
Хотя бы своим что скажете, пропагандисты, которые отправляют их сыновей на войну.
Стремления нету?
Все было ради Стремления, и теперь, получив, его уже нету?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:33
Цитата:
Ну это со свежатины, а так как свежатина уже не светит долго, пока молчу об этом..
Надо же как то барана зарезать, или лошадь .
Vit:
ещё мне нравится куардак.
ещё мне нравится куардак.
Ну это со свежатины, а так как свежатина уже не светит долго, пока молчу об этом..
Надо же как то барана зарезать, или лошадь .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:36
Цитата:
Я конечно дико извиняюсь... Но это что-то вроде "Ни так что бы уж так дескать потому что, а как коснулось такого дела - так вот тебе и пожалуйста))
111:
Хотя бы своим что скажете, пропагандисты, которые отправляют их сыновей на войну. Стремления нету? Все было ради Стремления, и теперь, получив, его уже нету?
Хотя бы своим что скажете, пропагандисты, которые отправляют их сыновей на войну. Стремления нету? Все было ради Стремления, и теперь, получив, его уже нету?
Я конечно дико извиняюсь... Но это что-то вроде "Ни так что бы уж так дескать потому что, а как коснулось такого дела - так вот тебе и пожалуйста))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:38
Цитата:
Ты же сам сказал, Стремления теперь нету воевать и захватывать.
Так ради чего была война?
Ради этих несчастных нескольких областей, положили народа больше чем в Афгане?
гражданин СССР:
конечно дико извиняюсь... Но это что-то вроде "Ни так что бы уж так дескать потому
конечно дико извиняюсь... Но это что-то вроде "Ни так что бы уж так дескать потому
Ты же сам сказал, Стремления теперь нету воевать и захватывать.
Так ради чего была война?
Ради этих несчастных нескольких областей, положили народа больше чем в Афгане?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:40
Цитата:
Я сказал?? Да ты в своём уме??
111:
Ты же сам сказал, Стремления теперь нету воевать и захватывать.
Ты же сам сказал, Стремления теперь нету воевать и захватывать.
Я сказал?? Да ты в своём уме??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 13:44
Цитата:
Какая разница, ты привел чьи то там слова, очередного фашика, который напал на Украину исподтишка..
гражданин СССР:
Я сказал?? Да ты в своём уме??
Я сказал?? Да ты в своём уме??
Какая разница, ты привел чьи то там слова, очередного фашика, который напал на Украину исподтишка..
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