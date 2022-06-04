Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44382
Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 10:28
Думаю, их было немало. Но шансы задать острые вопросы на отчетной встрече с акимом области были минимальными. Даже видавшие виды функционеры удивились, какой процент незнакомых людей «грели» места в их районных домах культуры.
Читать новость
Читать новость
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 323
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 10:28
да, с онкологией у нас большие проблемы. Отстроили новый больничный комплекс, но этим вопрос не закрыли. Люди с 3-4 ночи очереди занимают чтобы в регистратуру попасть, потом новая очередь к врачу. А Архимедам на все это плевать. Потому что сами этого не испытали. А если вдруг коснется, то на этот случай имеются отдельные врачи с отдельными больницами. Там все красиво и никакой очереди. Вот так вот.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12550
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 12:05
Цитата:
Доказали как? Когда на общественных слушаниях Ольга Ведлер публично соврала выдав график по отклонению времени в регионах за график по смертности по регионам доказывая что в кост области самая большая смертность из за часового пояса?))
И никто из журналистов НГ не хочет на эту тему с Ведлер поговорить? Выяснить зачем она так нагло соврала? Нет? Не интересно? Объективность...)))
Цитата:
Ну я так и думал
Общественность за
Министерства за
Даже президент за,лично Ольге Ведлер по телефону это сказал
Вот только Архимед против
И ни кто ничего не может с этим сделать))
Токаев так и сказал...Блин ну пока ваш аким против мы бессильны в этом вопросе Ольга Владимировна...крепитесь!
Цитата:
В этом предложении прекрасно всё
Тут можно любую тему подставлять и будет наш костанайский мем
"Порадовали кубинские революционеры свергнувшие власть диктатора Батисты,но вопрос часового пояса всеровно важнее!"
Несмотря на то, что мы полностью доказали, что ранний климакс,
Доказали как? Когда на общественных слушаниях Ольга Ведлер публично соврала выдав график по отклонению времени в регионах за график по смертности по регионам доказывая что в кост области самая большая смертность из за часового пояса?))
И никто из журналистов НГ не хочет на эту тему с Ведлер поговорить? Выяснить зачем она так нагло соврала? Нет? Не интересно? Объективность...)))
Цитата:
Скажу больше - областной акимат явился единственным противником положительного решения вопроса часового пояса в нашей области.
Ну я так и думал
Общественность за
Министерства за
Даже президент за,лично Ольге Ведлер по телефону это сказал
Вот только Архимед против
И ни кто ничего не может с этим сделать))
Токаев так и сказал...Блин ну пока ваш аким против мы бессильны в этом вопросе Ольга Владимировна...крепитесь!
Цитата:
Очень порадовали костанайские женщины,к оторые вышли на митинг за возврат пенсионного возраста .Вопрос пенсий - очень нужный, но вопрос часового пояса все равно важнее.
В этом предложении прекрасно всё
Тут можно любую тему подставлять и будет наш костанайский мем
"Порадовали кубинские революционеры свергнувшие власть диктатора Батисты,но вопрос часового пояса всеровно важнее!"
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 12:11
Киста это ж онкология? Мы всё больницы пробежали. В смысле мама пробежала. Не кто толком не че не объяснили че делать. Вобщем потом решили в Челябинск. К детскому хирургу. Который не теорик а практик. Мы неделю его ждали, он посмотрел снимки и сказал не кого не слушайте, езжайте домой. Успокойтесь.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13962
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 12:19
"Успехи спортсмена зависят от здоровья и ресурсности организма, а не от длины бассейна."
Думаю шо то почки то печень болят, думал это от пойла, оказывается от часового пояса..
Да и почему на олимпиадах не занимаем первые места, как только передвинем часики, сразу Костанай первый..
Думаю шо то почки то печень болят, думал это от пойла, оказывается от часового пояса..
Да и почему на олимпиадах не занимаем первые места, как только передвинем часики, сразу Костанай первый..
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 12:46
Цитата:
Невероятно красивая женщина. Дети уже в России. Непонятно зачем тут воду мутит. Ольга спроси у своих детей как там на счёт откатов, корупции. ?
Иногда я думаю: а может наши власти и не заинтересованны в здоровом населении?Строительство новых больниц, большие бюджеты, распилы и откаты — это, наверное, заманчивее?
Невероятно красивая женщина. Дети уже в России. Непонятно зачем тут воду мутит. Ольга спроси у своих детей как там на счёт откатов, корупции. ?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать