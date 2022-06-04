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≡ Подрядчик начал ремонт школы бокса в рамках гарантийного обслуживания
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44382
Подрядчик начал ремонт школы бокса в рамках гарантийного обслуживания
Отправлено: 04.06.22 - 09:49
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В статье «Бой за школу бокса» «НГ» писала о спорах вокруг знакового спортивного объекта, торжественно открытого в декабре 2020 года. Сейчас в этом конфликте наступило перемирие.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2944
Re: Подрядчик начал ремонт школы бокса в рамках гарантийного...
Отправлено: 04.06.22 - 09:49
#1
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Аналогично, вопрос с лыжной базой решили бы. Недавно 28 мая текущего года обсуждали, цитирую:

Кайрат стайер: Откачивать постоянно воду действительно бесполезно, нужно скорее всего разбираться в суде. Возможно подрядчик и заинтересованные исполнители тянут время, чтобы гарантийный срок истёк.

В Законе РК от 16.07.2001 N 242-II ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан". В пункте 3 статьи 69 отмечено:

3. Если выявленные в течение гарантийного срока несоответствия и нарушения были вызваны в результате некачественной работы других исполнителей (изыскателей, проектировщиков, субподрядчиков, производителей или поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования), то подрядчик (генеральный подрядчик) вправе полностью или частично переложить ответственность на виновное лицо.

Подробнее здесь:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
988
Re: Подрядчик начал ремонт школы бокса в рамках гарантийного...
Отправлено: 04.06.22 - 11:14
#2
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Пока эти Табыны-мабыны южанские у нас будут строить толку не будет. Гарантия кончится и уехали они домой в солнечную Ату. А наших строителей кончили. Молодцы,чё.
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