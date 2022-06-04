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≡ В Рудном на детской площадке обнаружен труп ребенка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44382
В Рудном на детской площадке обнаружен труп ребенка
Отправлено: 04.06.22 - 10:39
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Труп ребенка 2009 года рождения обнаружили днем 3 июня на детской площадке в одном из дворов по ул. Качарская. Тело находилось на турнике, в подвешенном состоянии.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11232
Re: В Рудном на детской площадке обнаружен труп ребенка
Отправлено: 04.06.22 - 10:39
#1
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Без слез не могу эту новость читать. Какая страшная смерть. Ужас. Мой ребёнок тоже 2009 . Постояно ему говорю, пожайлуста будь аккуратен. Дорогу внимательно переходи. Трудно представить как родители это смогут пережить. Не какие соболезнование не помогут.
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