Отправлено: - 20:12

111: Во дворе написано, может там есть какая то четырехэтажка Там во дворе контора Шанса была, может и есть еще.

[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 17:37]

Цитата:Если двор Шанс, это от редакции подобия газеты Ленинский плуть в сторону Юбилейки, то там застройка другая.Дом с Шнапсом пятиэтажка, кирпичная Брежневка.Далее старый дом 3 этажа с двускатной крышей.А сам Юбилейный - более поздняя кирпичная пятиэтажка.Напротив Юбилейного уже здание 9 этажей, книжного магазина "Знание" украденного у города одним из бесчисленных воришек из акимата.Во дворе опять мимо и за бывшим украденным Знанием, и во дворах Шанса и юбилейного не сходится.На фото ранний панельный дом. 4 этажа.С надстройкой выхода на кровлю.Такие есть в самом старом уголке КЖБИ.4 дома на Алтынсарина, угол Пушкина.И на Шипина, в районе Клубка.Думаем господа местные жители, думаем.Где среди этих домов может попасть в кадр двухэтажное строение с Клаудией Шифер. шутко, с шиферной крышей.