Отправлено: - 10:18

А ведь не внимательно, господа, статьи читаетеСпециалист акимата дала исчерпывающий комментарий: в свете решений Партии и Правительства, в рамках Великого Цифрового Казахстана аншлаги должны быть с индексами и QR кодами. А это значит ВСЕ аншлаги, так или иначе, рано или поздно. Но одназначно засчет поселковых бюргеров и буржуа.А вы купились на слово "переименование". Тут вопрос ширее, однако