Прогноз на 5 дней
переменная облачность+15°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • С-СВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За чей счет Айет? - Жители переименованного села жалуются на сбор средств для установки адресных табличек
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44380
За чей счет Айет? - Жители переименованного села жалуются на сбор средств для установки адресных табличек
Отправлено: 03.06.22 - 16:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители села Тарановское, которое в феврале 2019 года переименовали в Айет, пожаловались «НГ» на то, что их заставляют менять адресные таблички на частных и многоэтажных домах за свой счет. Речь идет об аншлагах с указанием почтового индекса и QR-кода. Сельчане считают это незаконным, так как аким района обещал, что переименования не будут стоить им ни копейки.
Читать новость

Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11229
За чей счет Айет? - Жители переименованного села жалуются на сбор средств для установки адресных табличек
Отправлено: 04.06.22 - 09:37
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Согласен. Помнится когда затобольск переименовали. 10 пенсов проголосовали за весь поселок. Нормальный Пенс дома пирожки внукам жарит а не ходит на всякие мутные мероприятия. И в тарановском походу такую же аферу провернули) :lol:

[Исправлено: Iney, 04.06.2022 - 10:05]
Профайл
Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1944
Re: За чей счет Айет? - Жители переименованного села жалуются на...
Отправлено: 04.06.22 - 10:18
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь не внимательно, господа, статьи читаете :-)
Специалист акимата дала исчерпывающий комментарий: в свете решений Партии и Правительства, в рамках Великого Цифрового Казахстана аншлаги должны быть с индексами и QR кодами. А это значит ВСЕ аншлаги, так или иначе, рано или поздно. Но одназначно засчет поселковых бюргеров и буржуа.
А вы купились на слово "переименование". Тут вопрос ширее, однако :-)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Горожанин_kst, Iney, Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS