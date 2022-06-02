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≡ У нас председатель ОСИ - друг человека?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44380
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 08:54
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Реформа ПКСК выходит на финишную прямую. Уже через месяц полномочия кооперативов должны быть прекращены, а новые объединения собственников имущества и простые товарищества станут полностью ответственными за содержание многоквартирных домов. За последние пару недель во дворах активно проходили собрания жильцов, в отделе жилищных отношений акимата Костаная готовили ПКСК к ликвидации, а новоиспеченные ОСИ продолжали разбираться в своих возможностях и обязанностях, параллельно выступая в газетах и на телевидении с рассказами, как им жить хорошо. Предварительные итоги этой работы - в материале «НГ».


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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8671
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 19:33
#30
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Забейте на ОСИ и ПКСК,Берите пример с ЗТБ тут то же полно многоквартирных домов и при этом нет ни одной управляющей компании.
В лучшем случае есть что то типа старшего по дому ,который пытается собрать деньги.
Не всегда это получается,но имея определённые навыки собрать всё таки можно.
А так всё работает по принципу,верхние этажи делают крышу,нижние канализацию и всё, никаких ежемесячных взносов.

[Исправлено: Добринцофф, 02.06.2022 - 19:49]
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4786
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 02.06.22 - 19:54
#31
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Цитата:
Добринцофф:
Забейте на ОСИ и ПКСК,Берите пример с ЗТБ тут то же полно многоквартирных домов и при этом нет ни одной управляющей компании.

Владимир,с таким подходом Костанай превратится в ЗТБ :lol:
Первый раз вам завидую и дому на земле.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5301
Re: У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 03.06.22 - 06:09
#32
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Ну никак я не пойму,чего ворошить старый муравейник, тот же КСК, там все налажено, есть специалисты.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2944
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 03.06.22 - 12:13
#33
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Цитата:
Маркс:
И по закону жители вправе отказаться от услуг управляющей компании и управлять самим, напрямую заключая договора с сервисными компаниями.


Согласно решения общедомового собрания могут, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-I «О жилищных отношениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.05.2022 г.).

Там, в пункте 4. статьи 42-1 Собрание, указано:

4) принятия решения о выборе управляющего многоквартирным жилым домом или управляющей компании либо делегировании таких полномочий совету дома;

Здесь:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8554
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 03.06.22 - 21:30
#34
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А еще такой щекотливый вопрос есть, который умалчивают все заинтересованные в умолчании персонажи.
Нынешние пкск приобрели имущество: какие-никакие машины, инструмент и оборудование, мебель, оргтехнику за счет жильцов, их взносов. Теперь пкск исчезают, точнее переоформляются в ТОО - уходят в свободное плавание. А совместно нажитое имущество жители получается дарят этой конторе, с которой возможно пути разойдутся?
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1522
Re: У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 03.06.22 - 22:50
#35
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Цитата:
Маркс:
Неужели не проще было каким-то образом обязать председателей ПКСК предоставлять финансовые отчеты?
Проще было заученно отвечать, что акимат не имеет права вмешиваться в работу ПКСК. Почему не истребовали такое право? Почему теперь вмешиваются в работу ПКСК, причём на государственном уровне?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2944
У нас председатель ОСИ - друг человека?
Отправлено: 04.06.22 - 09:18
#36
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Цитата:
Маркс:
Один дом - один председатель ОСИ. Управляющая компания - это другое, те же ПКСК могут быть легко преобразованы в управляющие компании.


Вышеуказанном Законе отмечено за управляющую компанию.

Статья 48-1. Управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания
1. Управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания оказывает услуги по управлению объектом кондоминиума на основании договора, заключаемого с председателем объединения собственников имущества или доверенным лицом простого товарищества.
Управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания оказывает услуги по управлению объектом кондоминиума при наличии в своем составе специалистов, прошедших обучение и обладающих документом, подтверждающим квалификацию на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума.

Здесь:
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