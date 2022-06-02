Отправлено: - 19:54

Добринцофф:

Забейте на ОСИ и ПКСК,Берите пример с ЗТБ тут то же полно многоквартирных домов и при этом нет ни одной управляющей компании.



Цитата:Владимир,с таким подходом Костанай превратится в ЗТБПервый раз вам завидую и дому на земле.