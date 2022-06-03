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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 135 из 135«1...133134135
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13959
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 23:14
#2011
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Цитата:
Гога:
Жду ответа

С какого перепуга?
Я тебе ответил.
Но отсчитываться не собираюсь..
Ты же не Путин..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 06:57
#2012
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В Чернигове нацисты, именующие себя «территориальной обороной», снесли памятник Зое Космодемьянской. Статуя была установлена во дворе школы. Фигуру опрокинули и разрушили. Война с памятниками героям Великой Отечественной идет на Украине уже много лет. Буквально недавно боевики снесли бюст маршала Жукова в Харькове.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 06:58
#2013
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 07:17
#2014
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:lol: :lol: :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 07:29
#2015
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Цитата:
elektron:
Ещё Задорнов в своё время, назвал вещи, своими именами.

Действительно. Всё названо своими именами :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 07:38
#2016
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Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена падает все ниже из-за роста цен на топливо и других социально-экономических проблем, поэтому он вряд ли доработает до конца своего срока. - это все от того, что Россия гвоздей не производит...
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 08:14
#2017
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Евродепутат от Франции Тьерри Мариани:«Крым вернулся в состав России по итогам референдума. У нас есть миллионы беженцев из Ирака, из Сирии, а из Крыма — никого. А там ведь живет 2,5 миллиона человек. Значит, всех все устраивает, значит, это все действительно произошло по воле людей». Да ладно! Это кто такой мозговитый в Европе? Дошло-таки на 9-й год. Этот француз явно не эстонец - до тех до сих пор доходит

[Исправлено: гражданин СССР, 04.06.2022 - 08:15]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 08:17
#2018
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МИД России потребовал от США объяснить поставки российских вертолетов Ми-17 на Украину. Россия передала США 4 вертолета Ми-17 для эксплуатации исключительно в Афганистане – это было закреплено в контракте и сертификате конечного пользователя. Посольство России в Вашингтоне потребовало развернутых объяснений от госдепа.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 08:32
#2019
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Новое оружие России представляет угрозу для США, заявил американский генерал Дэвид Ванхерк. Новые виды вооружений, которое разработала Россия, представляют прямую угрозу безопасности США, с таким сообщением выступил перед конгрессом США американский генерал, командующий северным командованием Пентагона Глен Дэвид ВанХерк. ВанХерк утверждает, что Россия и Китай развёртывают новые средства противостояния в киберпространстве и космосе, крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие и ударные вооружения, которые могут «наносить удары по целям в США с нескольких векторов атаки и во всех областях». «И нам на это просто нечем ответить», подытожил генерал.
Даааа.. Это вам не гвозди делать.. На бензоколонке
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1285
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 08:35
#2020
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"Поверьте, у Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то - нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные. Нет желания поработить, схватить и прочее", — цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".
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