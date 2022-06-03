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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13959
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 23:14
Цитата:
С какого перепуга?
Я тебе ответил.
Но отсчитываться не собираюсь..
Ты же не Путин..
Гога:
Жду ответа
Жду ответа
С какого перепуга?
Я тебе ответил.
Но отсчитываться не собираюсь..
Ты же не Путин..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 06:57
В Чернигове нацисты, именующие себя «территориальной обороной», снесли памятник Зое Космодемьянской. Статуя была установлена во дворе школы. Фигуру опрокинули и разрушили. Война с памятниками героям Великой Отечественной идет на Украине уже много лет. Буквально недавно боевики снесли бюст маршала Жукова в Харькове.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 06:58
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 07:17
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 07:29
Цитата:
Действительно. Всё названо своими именами
elektron:
Ещё Задорнов в своё время, назвал вещи, своими именами.
Ещё Задорнов в своё время, назвал вещи, своими именами.
Действительно. Всё названо своими именами
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 07:38
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена падает все ниже из-за роста цен на топливо и других социально-экономических проблем, поэтому он вряд ли доработает до конца своего срока. - это все от того, что Россия гвоздей не производит...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 08:14
Евродепутат от Франции Тьерри Мариани:«Крым вернулся в состав России по итогам референдума. У нас есть миллионы беженцев из Ирака, из Сирии, а из Крыма — никого. А там ведь живет 2,5 миллиона человек. Значит, всех все устраивает, значит, это все действительно произошло по воле людей». Да ладно! Это кто такой мозговитый в Европе? Дошло-таки на 9-й год. Этот француз явно не эстонец - до тех до сих пор доходит
[Исправлено: гражданин СССР, 04.06.2022 - 08:15]
[Исправлено: гражданин СССР, 04.06.2022 - 08:15]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 08:17
МИД России потребовал от США объяснить поставки российских вертолетов Ми-17 на Украину. Россия передала США 4 вертолета Ми-17 для эксплуатации исключительно в Афганистане – это было закреплено в контракте и сертификате конечного пользователя. Посольство России в Вашингтоне потребовало развернутых объяснений от госдепа.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 08:32
Новое оружие России представляет угрозу для США, заявил американский генерал Дэвид Ванхерк. Новые виды вооружений, которое разработала Россия, представляют прямую угрозу безопасности США, с таким сообщением выступил перед конгрессом США американский генерал, командующий северным командованием Пентагона Глен Дэвид ВанХерк. ВанХерк утверждает, что Россия и Китай развёртывают новые средства противостояния в киберпространстве и космосе, крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие и ударные вооружения, которые могут «наносить удары по целям в США с нескольких векторов атаки и во всех областях». «И нам на это просто нечем ответить», подытожил генерал.
Даааа.. Это вам не гвозди делать.. На бензоколонке
Даааа.. Это вам не гвозди делать.. На бензоколонке
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 08:35
"Поверьте, у Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то - нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные. Нет желания поработить, схватить и прочее", — цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".
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