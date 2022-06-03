Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44377
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:03
С того момента, как Казахстан стал независимым, прошло уже более тридцати лет. Давая оценку этому периоду, можно сказать о правильности курса, который выбрало правительство государства. Несмотря на несколько экономических и политических кризисов, сотрясавших мир, наша страна уверенно двигалась к своей цели, не сворачивая с верного пути.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1257
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 23:11
Только у меня такое ащущение что здесь уровень-сочинение ученика 5h класса на тему 3о лет независимости ко дню независимости?
Берём первый тезис.
Цитата:
Если смело натянуть сову на глобус, то, аднако, формально, сова будет-...глобусом?
Оригинально! Смело! Неожиданно!
Мне нравится ход мыслей!
Берём первый тезис.
Цитата:
полет в космос — формально Токтар Аубакиров был советским космонавтом, однако его достижение можно смело причислить к независимому периоду истории Республики Казахстан
Если смело натянуть сову на глобус, то, аднако, формально, сова будет-...глобусом?
Оригинально! Смело! Неожиданно!
Мне нравится ход мыслей!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1257
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 23:20
Тока автор, немного припоздал. Уже смело и формально доказано, что 1 Человек Мира-Адам, был казахом.
Ну а после этого, 1 казахский космонавт, это уже повседневная обыденность величия Казахского Народа над всеми! Ибо, не зря казахи изобрели колесо, штаны и Демократию.
Мудрость, её не пропьешь и не спрячешь под себя как шЫло в мешок. Она обязательно будет вЫпячиваться вперёд себя как два пальца об лëд!
Цитата:
А чем НГ удобнее, для заворачивания селёдки?
Бумага мякше или в ëй витамины питательней?
Ну а после этого, 1 казахский космонавт, это уже повседневная обыденность величия Казахского Народа над всеми! Ибо, не зря казахи изобрели колесо, штаны и Демократию.
Мудрость, её не пропьешь и не спрячешь под себя как шЫло в мешок. Она обязательно будет вЫпячиваться вперёд себя как два пальца об лëд!
Цитата:
юля елиссева:
я даже селедку заворачивать в Ленинский путь не буду.
я даже селедку заворачивать в Ленинский путь не буду.
А чем НГ удобнее, для заворачивания селёдки?
Бумага мякше или в ëй витамины питательней?
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 23:27
Цитата:
Крым был жемчужиной Украины. Семипалатинск - болячка Казахстана. Неужели не видно разницы?
elektron:
Это всё равно, что если бы Украина Крым добровольно отдала.
Это всё равно, что если бы Украина Крым добровольно отдала.
Крым был жемчужиной Украины. Семипалатинск - болячка Казахстана. Неужели не видно разницы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12301
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 04.06.22 - 01:55
Цитата:
Решительно протестую!
В списке отсутствует главное достижение состоявшееся 19 августа 1960 года.
Могу точно сказать, что например тот самый Гагарин, улицу которого недавно сожрали в экстазе ономасты с Денисовым, не долетел даже одного витка и приземлился не в Казахстане, а рядом с Волгой чуть не угодив в неё.
И не в корабле а на парашюте.
А вот Белка и Стрелка, не только пролетели 17 витков вокруг земли, но и успели пообедать на орбите, приземлиться в спускаемом аппарате и даже погулять по нашей степи после приземления!
Ну надо же их в конце концов было выгулять перед самолётом до Москвы!
Еще раскрою страшную тайну.
На самом деле Белка и Стрелка не настоящие имена.
Настоящие их клички Капля и Вильна.
Это были обычные дворняги, которых поймали на улице и готовили в институте Медико-биологических проблем.
Он и сейчас работает в 5 минутах пешком от метро Полежаевская.
Так было даже лучше, дворняги привычные к уличному холоду или жаре. И способны выживать в неблагоприятных условиях.
Имена собакам обычно придумывал Сева Георгиевский. Младший научный сотрудник. Но когда пришла пора им лететь, решили, что надо переименовать их посолиднее.
Ведь на весь мир прославятся!
Именно по этой причине до 13 августа 1960 года во всех медицинских и бортовых журналах испытаний у Белки и Стрелки другие имена.
Когда спускаемый аппарат приземлился, и открутили крышку, то собаки радостно приветствовали встречавшего их Севу Георгиевского, которыЙ занимался с ними больше всего.
Он их даже выпустил побегать по степи, прежде чем сажать в машину.
Место приземления тогда описать можно было для пониманию всему миру, как место в центре треугольника между населёнными пунктами Кустанай, Амангельды и Орск.
Для тех кого учили в современной школе хуже чем Белку и Стрелку, добавлю, что это точно в нашей области
Спускаемый аппарат с Белкой и Стрелкой в отличии от Гагарина сел абсолютно точно. отклонение от точки составило всего 10 км
А потом началась их слава. Вскоре Стрелка родила трех "девочек" и трех "мальчиков", их демонстрировали по телевизору. И там был совершенно беленький щенок по кличке Пушок.
Он очень понравился жене президента США Жаклин Кеннеди. И ей решили подарить "сына" нашей космонавтки.
[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 23:10]
Don Julio: Ну а после этого, 1 казахский космонавт, это уже повседневная обыденность величия Казахского Народа над всеми!
Решительно протестую!
В списке отсутствует главное достижение состоявшееся 19 августа 1960 года.
Могу точно сказать, что например тот самый Гагарин, улицу которого недавно сожрали в экстазе ономасты с Денисовым, не долетел даже одного витка и приземлился не в Казахстане, а рядом с Волгой чуть не угодив в неё.
И не в корабле а на парашюте.
А вот Белка и Стрелка, не только пролетели 17 витков вокруг земли, но и успели пообедать на орбите, приземлиться в спускаемом аппарате и даже погулять по нашей степи после приземления!
Ну надо же их в конце концов было выгулять перед самолётом до Москвы!
Еще раскрою страшную тайну.
На самом деле Белка и Стрелка не настоящие имена.
Настоящие их клички Капля и Вильна.
Это были обычные дворняги, которых поймали на улице и готовили в институте Медико-биологических проблем.
Он и сейчас работает в 5 минутах пешком от метро Полежаевская.
Так было даже лучше, дворняги привычные к уличному холоду или жаре. И способны выживать в неблагоприятных условиях.
Имена собакам обычно придумывал Сева Георгиевский. Младший научный сотрудник. Но когда пришла пора им лететь, решили, что надо переименовать их посолиднее.
Ведь на весь мир прославятся!
Именно по этой причине до 13 августа 1960 года во всех медицинских и бортовых журналах испытаний у Белки и Стрелки другие имена.
Когда спускаемый аппарат приземлился, и открутили крышку, то собаки радостно приветствовали встречавшего их Севу Георгиевского, которыЙ занимался с ними больше всего.
Он их даже выпустил побегать по степи, прежде чем сажать в машину.
Место приземления тогда описать можно было для пониманию всему миру, как место в центре треугольника между населёнными пунктами Кустанай, Амангельды и Орск.
Для тех кого учили в современной школе хуже чем Белку и Стрелку, добавлю, что это точно в нашей области
Спускаемый аппарат с Белкой и Стрелкой в отличии от Гагарина сел абсолютно точно. отклонение от точки составило всего 10 км
А потом началась их слава. Вскоре Стрелка родила трех "девочек" и трех "мальчиков", их демонстрировали по телевизору. И там был совершенно беленький щенок по кличке Пушок.
Он очень понравился жене президента США Жаклин Кеннеди. И ей решили подарить "сына" нашей космонавтки.
[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 23:10]
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 04.06.22 - 02:13
Цитата:
Трогательная история. Но какое отношение она имеет к Казахстану в период независимости?
Серый волк:
Решительно протестую!
Решительно протестую!
Трогательная история. Но какое отношение она имеет к Казахстану в период независимости?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12301
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 04.06.22 - 02:21
Цитата:
Вы хотите сказать, что те великие времена, когда обычные дворняги запросто приземлялись до недолетевшего даже витка Гагарина в космическом корабле в нашей области не имеют к Казахстану никакого отношения?
А как-же народ, который всей дружной страной обеспечивал первый полёт в космос впереди планеты всей?
[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 23:22]
maxsaf:
Трогательная история. Но какое отношение она имеет к Казахстану в период независимости?
Трогательная история. Но какое отношение она имеет к Казахстану в период независимости?
Вы хотите сказать, что те великие времена, когда обычные дворняги запросто приземлялись до недолетевшего даже витка Гагарина в космическом корабле в нашей области не имеют к Казахстану никакого отношения?
А как-же народ, который всей дружной страной обеспечивал первый полёт в космос впереди планеты всей?
[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 23:22]
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 04.06.22 - 03:29
Цитата:
Вижу весь ваш сарказм поэтому спорить не стану.
Серый волк:
А как-же народ, который всей дружной страной обеспечивал первый полёт в космос впереди планеты всей?
А как-же народ, который всей дружной страной обеспечивал первый полёт в космос впереди планеты всей?
Вижу весь ваш сарказм поэтому спорить не стану.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать