Отправлено: - 01:55

Don Julio: Ну а после этого, 1 казахский космонавт, это уже повседневная обыденность величия Казахского Народа над всеми!

[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 23:10]

Цитата:Решительно протестую!В списке отсутствует главное достижение состоявшееся 19 августа 1960 года.Могу точно сказать, что например тот самый Гагарин, улицу которого недавно сожрали в экстазе ономасты с Денисовым, не долетел даже одного витка и приземлился не в Казахстане, а рядом с Волгой чуть не угодив в неё.И не в корабле а на парашюте.А вот Белка и Стрелка, не только пролетели 17 витков вокруг земли, но и успели пообедать на орбите, приземлиться в спускаемом аппарате и даже погулять по нашей степи после приземления!Ну надо же их в конце концов было выгулять перед самолётом до Москвы!Еще раскрою страшную тайну.На самом деле Белка и Стрелка не настоящие имена.Настоящие их клички Капля и Вильна.Это были обычные дворняги, которых поймали на улице и готовили в институте Медико-биологических проблем.Он и сейчас работает в 5 минутах пешком от метро Полежаевская.Так было даже лучше, дворняги привычные к уличному холоду или жаре. И способны выживать в неблагоприятных условиях.Имена собакам обычно придумывал Сева Георгиевский. Младший научный сотрудник. Но когда пришла пора им лететь, решили, что надо переименовать их посолиднее.Ведь на весь мир прославятся!Именно по этой причине до 13 августа 1960 года во всех медицинских и бортовых журналах испытаний у Белки и Стрелки другие имена.Когда спускаемый аппарат приземлился, и открутили крышку, то собаки радостно приветствовали встречавшего их Севу Георгиевского, которыЙ занимался с ними больше всего.Он их даже выпустил побегать по степи, прежде чем сажать в машину.Для тех кого учили в современной школе хуже чем Белку и Стрелку, добавлю, что это точно в нашей областиСпускаемый аппарат с Белкой и Стрелкой в отличии от Гагарина сел абсолютно точно. отклонение от точки составило всего 10 кмА потом началась их слава. Вскоре Стрелка родила трех "девочек" и трех "мальчиков", их демонстрировали по телевизору. И там был совершенно беленький щенок по кличке Пушок.Он очень понравился жене президента США Жаклин Кеннеди. И ей решили подарить "сына" нашей космонавтки.