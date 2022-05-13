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≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44377
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
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По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16708
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 04.06.22 - 02:28
#180
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Цитата:
111:
Я то еще скромно написал, о сотнях тонн.. А оно воон оно как, сотни тысяч и только зерно.. Ну конечно, за счет Украины.. Там не только людей нацифицируют, а и зерно национализируют. В карман олигархам..

Да, нам в карман :lol:
Цитата:
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна может направить свои грузовые суда в порты Украины, чтобы вывезти зерно из страны на мировые рынки. Ее слова приводит РИА Новости.
Профайл
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