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Я то еще скромно написал, о сотнях тонн.. А оно воон оно как, сотни тысяч и только зерно.. Ну конечно, за счет Украины.. Там не только людей нацифицируют, а и зерно национализируют. В карман олигархам..

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна может направить свои грузовые суда в порты Украины, чтобы вывезти зерно из страны на мировые рынки. Ее слова приводит РИА Новости.

Цитата:Да, нам в карманЦитата: