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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 00:56
Цитата:
По крайней мере я не вру, как это делаешь ты..
И зачем..
Чтобы радоваться "всем", как ты меня в личке обзываешь?
Don Julio:
То есть, то что ты себя каждодневно здесь унижаешь
То есть, то что ты себя каждодневно здесь унижаешь
По крайней мере я не вру, как это делаешь ты..
И зачем..
Чтобы радоваться "всем", как ты меня в личке обзываешь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 00:57
Цитата:
Разговор окончен.
Don Julio:
вас националистов и бендеровцев не всегда
вас националистов и бендеровцев не всегда
Разговор окончен.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:00
Цитата:
Насчет этого, наверно тебе верю, ты как специалист, знаешь лучше, надо ли любить то, что-то врешь.
Так то врать вообще, это как?
Какие ощущения?
Это приятно или как?
Цитата:
А если нет?
Тогда что?
111:
Ну ты же как то врать любишь.
Ну ты же как то врать любишь.
Насчет этого, наверно тебе верю, ты как специалист, знаешь лучше, надо ли любить то, что-то врешь.
Так то врать вообще, это как?
Какие ощущения?
Это приятно или как?
Цитата:
111:
То , что ты лжешь постоянно, не красит тебя..
То , что ты лжешь постоянно, не красит тебя..
А если нет?
Тогда что?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:04
Цитата:
Это когда ты врал?
Давай предметно и конкретно.
Скинь ссылки, тебе же не трудно.
Цитата:
Напомни пж, как я там тебя?
Цитата:
Ты в душ? Или у тебя дискуссия с белым братом?
111:
По крайней мере я не вру, как это делаешь ты.. И зачем..
По крайней мере я не вру, как это делаешь ты.. И зачем..
Это когда ты врал?
Давай предметно и конкретно.
Скинь ссылки, тебе же не трудно.
Цитата:
111:
Чтобы радоваться "всем", как ты меня в личке обзываешь?
Чтобы радоваться "всем", как ты меня в личке обзываешь?
Напомни пж, как я там тебя?
Цитата:
111:
Разговор окончен.
Разговор окончен.
Ты в душ? Или у тебя дискуссия с белым братом?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:06
Цитата:
Ты сейчас такой смелый.
Завтра же ведь будешь жаловаться и голосить на меня тому же Тимуру и бегать, выпрашивая для меня премодерацию на три дня..
Будешь ныть и плакать..
Зачем тогда ты ко мне обращаешьмя с обзывпнтями всякими, чтоб потом плакать и жаловаться как не наш земеля?
Don Julio:
Насчет
Насчет
Ты сейчас такой смелый.
Завтра же ведь будешь жаловаться и голосить на меня тому же Тимуру и бегать, выпрашивая для меня премодерацию на три дня..
Будешь ныть и плакать..
Зачем тогда ты ко мне обращаешьмя с обзывпнтями всякими, чтоб потом плакать и жаловаться как не наш земеля?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:08
Цитата:
Ты врешь как?
У тебя есть свой оригинальный, отличный от других способ?
Ноу-хау?
Кстати ты даёшь в этом мастер-класс?
За деньги или бесплатно?
111:
По крайней мере я не вру, как это делаешь ты..
По крайней мере я не вру, как это делаешь ты..
Ты врешь как?
У тебя есть свой оригинальный, отличный от других способ?
Ноу-хау?
Кстати ты даёшь в этом мастер-класс?
За деньги или бесплатно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:08
Цитата:
Ты соврал про то, как тебя редакция отправила незаслуженно на премодерацию, из за каких взглядов..
На самом деле у тебя был спор со мной и тебя сдал Сыкымы.
Помнишь?
Don Julio:
Это когда ты врал?
Это когда ты врал?
Ты соврал про то, как тебя редакция отправила незаслуженно на премодерацию, из за каких взглядов..
На самом деле у тебя был спор со мной и тебя сдал Сыкымы.
Помнишь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:10
Опять нажаловался в тематической ветке на редакцию..
Хотя было все по другому и ты видел, что я это там же сказал.
Хотя было все по другому и ты видел, что я это там же сказал.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:15
Хотя ни тебя и ни меня не удалили.
Посчитали эти нарушения незначимыми..
Но твой же друг влез и сказал пересчитать.
После этого ты на два месяца на премодерации был.
Надо же понимать это, а не голосить на редакцию и плакать даже, даже в тематических ветках..
Посчитали эти нарушения незначимыми..
Но твой же друг влез и сказал пересчитать.
После этого ты на два месяца на премодерации был.
Надо же понимать это, а не голосить на редакцию и плакать даже, даже в тематических ветках..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:17
Цитата:
Зачем? Когда есть смелость нет трусости. Но если у тебя она есть, зачем ты рассуждаешь о смелости?
Разве это обязательно? Ты можешь помолчать?
111:
Ты сейчас такой смелый.
Ты сейчас такой смелый.
Зачем? Когда есть смелость нет трусости. Но если у тебя она есть, зачем ты рассуждаешь о смелости?
Разве это обязательно? Ты можешь помолчать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:19
Цитата:
Хм..
Если хочешь, отправлю редакции..
Они сами решат, что с тобой и на какие дни отправлять в режим Чтения..
Просто мне это не нужно.
Три дня и все?
Потом все заново?
Мне не надо такого..
Don Julio:
Напомни пж, как я там тебя?
Напомни пж, как я там тебя?
Хм..
Если хочешь, отправлю редакции..
Они сами решат, что с тобой и на какие дни отправлять в режим Чтения..
Просто мне это не нужно.
Три дня и все?
Потом все заново?
Мне не надо такого..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:20
Цитата:
Я рассуждаю о твоей лжи..
Как ты всем врешь, что повинна редакция..
А на самом деле все гораздо проще..
Don Julio:
зачем ты рассуждаешь о смелости
зачем ты рассуждаешь о смелости
Я рассуждаю о твоей лжи..
Как ты всем врешь, что повинна редакция..
А на самом деле все гораздо проще..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:26
И да, я определенно не стукач, как некоторые, жалующиеся на меня в течении того времени, как за мной тут пришли..
Уже год от тебя жалобы на меня..
Это о чём то говорит..
А от меня на тебя, какие были?
Хоть можешь вспомнить?
Уже год от тебя жалобы на меня..
Это о чём то говорит..
А от меня на тебя, какие были?
Хоть можешь вспомнить?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
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- 1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:31
Цитата:
Я думаю что ты не опустишься как всегда, как стукач, когда я назвал тебя чудаком, на букву "М', об этом сообщить Уважаемой Редакции?
И эта тайна останется между нами?
Цитата:
Да!
Давай!
Я ЛГУ что-ты Чудак!
Где?
Где я в этом ЛГУ, если я говорю правду?
111:
Хм.. Если хочешь, отправлю редакции.. Они сами решат, что с тобой и на какие дни отправлять в режим Чтения..
Хм.. Если хочешь, отправлю редакции.. Они сами решат, что с тобой и на какие дни отправлять в режим Чтения..
Я думаю что ты не опустишься как всегда, как стукач, когда я назвал тебя чудаком, на букву "М', об этом сообщить Уважаемой Редакции?
И эта тайна останется между нами?
Цитата:
111:
Я рассуждаю о твоей лжи..
Я рассуждаю о твоей лжи..
Да!
Давай!
Я ЛГУ что-ты Чудак!
Где?
Где я в этом ЛГУ, если я говорю правду?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:33
Цитата:
Таки да!
Но это когда ты её стучишь!
А когда -да, стучишь тогда как тебя можно назвать?
111:
И да, я определенно не стукач,
И да, я определенно не стукач,
Таки да!
Но это когда ты её стучишь!
А когда -да, стучишь тогда как тебя можно назвать?
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