Отправлено: - 01:04

111:

По крайней мере я не вру, как это делаешь ты.. И зачем..

111:

Чтобы радоваться "всем", как ты меня в личке обзываешь?

111:

Разговор окончен.

Цитата:Это когда ты врал?Давай предметно и конкретно.Скинь ссылки, тебе же не трудно.Цитата:Напомни пж, как я там тебя?Цитата:Ты в душ? Или у тебя дискуссия с белым братом?