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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 41 из 42«1...39404142»
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 00:56
#601
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Цитата:
Don Julio:
То есть, то что ты себя каждодневно здесь унижаешь

По крайней мере я не вру, как это делаешь ты..
И зачем..
Чтобы радоваться "всем", как ты меня в личке обзываешь?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 00:57
#602
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Цитата:
Don Julio:
вас националистов и бендеровцев не всегда

Разговор окончен.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:00
#603
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Цитата:
111:
Ну ты же как то врать любишь.

Насчет этого, наверно тебе верю, ты как специалист, знаешь лучше, надо ли любить то, что-то врешь.
Так то врать вообще, это как?
Какие ощущения?
Это приятно или как?

Цитата:
111:
То , что ты лжешь постоянно, не красит тебя..

А если нет?
Тогда что?
:lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:04
#604
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Цитата:
111:
По крайней мере я не вру, как это делаешь ты.. И зачем..

Это когда ты врал?
Давай предметно и конкретно.
Скинь ссылки, тебе же не трудно.
Цитата:
111:
Чтобы радоваться "всем", как ты меня в личке обзываешь?

Напомни пж, как я там тебя?
:lol:
Цитата:
111:
Разговор окончен.

Ты в душ? Или у тебя дискуссия с белым братом?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:06
#605
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Цитата:
Don Julio:
Насчет

Ты сейчас такой смелый.
Завтра же ведь будешь жаловаться и голосить на меня тому же Тимуру и бегать, выпрашивая для меня премодерацию на три дня..
Будешь ныть и плакать..
Зачем тогда ты ко мне обращаешьмя с обзывпнтями всякими, чтоб потом плакать и жаловаться как не наш земеля?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:08
#606
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Цитата:
111:
По крайней мере я не вру, как это делаешь ты..

Ты врешь как?
У тебя есть свой оригинальный, отличный от других способ?
Ноу-хау?
Кстати ты даёшь в этом мастер-класс?
За деньги или бесплатно?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:08
#607
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Цитата:
Don Julio:
Это когда ты врал?

Ты соврал про то, как тебя редакция отправила незаслуженно на премодерацию, из за каких взглядов..
На самом деле у тебя был спор со мной и тебя сдал Сыкымы.
Помнишь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:10
#608
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Опять нажаловался в тематической ветке на редакцию..
Хотя было все по другому и ты видел, что я это там же сказал.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:15
#609
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Хотя ни тебя и ни меня не удалили.
Посчитали эти нарушения незначимыми..
Но твой же друг влез и сказал пересчитать.
После этого ты на два месяца на премодерации был.
Надо же понимать это, а не голосить на редакцию и плакать даже, даже в тематических ветках..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:17
#610
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Цитата:
111:
Ты сейчас такой смелый.

Зачем? Когда есть смелость нет трусости. Но если у тебя она есть, зачем ты рассуждаешь о смелости?
Разве это обязательно? Ты можешь помолчать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:19
#611
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Цитата:
Don Julio:
Напомни пж, как я там тебя?

Хм..
Если хочешь, отправлю редакции..
Они сами решат, что с тобой и на какие дни отправлять в режим Чтения..
Просто мне это не нужно.
Три дня и все?
Потом все заново?
Мне не надо такого..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:20
#612
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Цитата:
Don Julio:
зачем ты рассуждаешь о смелости

Я рассуждаю о твоей лжи..
Как ты всем врешь, что повинна редакция..
А на самом деле все гораздо проще..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:26
#613
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И да, я определенно не стукач, как некоторые, жалующиеся на меня в течении того времени, как за мной тут пришли..
Уже год от тебя жалобы на меня..
Это о чём то говорит..
А от меня на тебя, какие были?
Хоть можешь вспомнить?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:31
#614
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Цитата:
111:
Хм.. Если хочешь, отправлю редакции.. Они сами решат, что с тобой и на какие дни отправлять в режим Чтения..

Я думаю что ты не опустишься как всегда, как стукач, когда я назвал тебя чудаком, на букву "М', об этом сообщить Уважаемой Редакции?
И эта тайна останется между нами?
Цитата:
111:
Я рассуждаю о твоей лжи..

Да!
Давай!
Я ЛГУ что-ты Чудак!
Где?
Где я в этом ЛГУ, если я говорю правду?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 01:33
#615
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Цитата:
111:
И да, я определенно не стукач,

Таки да!
Но это когда ты её стучишь!
А когда -да, стучишь тогда как тебя можно назвать?
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Страница 41 из 42«1...39404142»
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