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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 39 из 39«1...373839
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
403
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.22 - 11:41
#571
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"На войне все средства хороши..."
...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.06.22 - 21:06
#572
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Заполитизировался в конец форум! :lol:
Разбавлю.
Немножко музыки. Послушайте Глорию Гейнор :"Я буду жить!
"


И вот ты здесь - такой чужой
Явился запросто, как будто бы к себе домой.
Да если бы только знала я, что в этот дом вернешься ты
Я поменяла бы замок, в окошко вышвырнув ключи!

Теперь катись! Отсюда прочь!
Ты был уверен, что мне без тебя никак не смочь
Что я не вынесу тоски и просто лягу и умру,
Однако, ошибался ты - Назло судьбе я все смогу!
А вот и нет!!! Я буду жить!!!...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9552
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.22 - 23:13
#573
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Ну что сказать!? Желаю всем здоровья и самое главное здравомыслия! :lol:
Быть и оставаться человеком. А я прощаюсь. Всем Здоровья и Удачи!
На последок


ну спокойной ночи от Виктора Цоя :lol:


Всем всех благ! ;-) И не принимайте всё близко к сердцу.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.22 - 23:25
#574
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Цитата:
elektron:
А я прощаюсь

Здря!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.22 - 23:27
#575
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Хочу у Марика, почитателя кухаркин зат и вобще как публичная личность, интервью!
Марик, ты не против?
Грузинского грушевого запас создан?
Готов газануть?
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.22 - 23:40
#576
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Ну!
Па пацански, молчание, означает согласие! А согласие есть продукт непротивление двух сторон!
Тагда зачнëм!
Вопрос:
Вы как заклинатель Всемирной секты почитателей кухаркин зат.
Йон что для вас чего, какой символ?
Свободы? Или надпример семафор правды? Или оно реклама подушки для лежания после принятия грушевых напитков?
Как вы оцениваете её духовную наполненость, до и после его лицезрения?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13940
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.22 - 23:45
#577
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Цитата:
elektron:
. А я прощаюсь. Всем Здоровья и Удачи!

Прощай.
Увидимся уже в другом мире...
Ну или спишемся там на каком нибудь форуме, например, что нам больше понравилось, жить в мире живых на Земле или в мире мертвых на Альфа Центавра, в какой нибудь региональной Вселенской газете - Наш мир..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.22 - 23:46
#578
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Марик до убитых детей Донбасса дойдем, не переживай!
Тока, цигель, цигель!
Ай лю лю!
Мысли побыстрее вкусу сгребай, а то для профессионала, выдающего по 300 коментов в день, не комильфо тупить на ответ в один вопрос!
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.06.22 - 23:57
#579
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Пока интюрвюирумый выдыхает газики от грушового, и зреет мыслью, ему вдогон ишо вопрос!
В воскресенье состоится Великое Событие в жЫзни каждого- голосование за будущее Всего Казахстана- Голосование за Конституцию!
Вы как публично-активный член общества, пойдете голосовать ЗА, утром, часов впол третьего дня, или в обед-ближе к полуночи?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16706
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 00:00
#580
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Цитата:
elektron:
Макс, это правда?

Мож это разовая акция какого-то магазина. У нас нет автобусов. Только в крупных городах. У всех куча машин, детей развозят специальные школьные автобусы. Простые маршрутные автобусы тут без надобности.
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