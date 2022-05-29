Отправлено: - 21:06

Заполитизировался в конец форум!Разбавлю.Немножко музыки. Послушайте Глорию Гейнор :"Я буду жить!И вот ты здесь - такой чужойЯвился запросто, как будто бы к себе домой.Да если бы только знала я, что в этот дом вернешься тыЯ поменяла бы замок, в окошко вышвырнув ключи!Теперь катись! Отсюда прочь!Ты был уверен, что мне без тебя никак не смочьЧто я не вынесу тоски и просто лягу и умру,Однако, ошибался ты - Назло судьбе я все смогу!А вот и нет!!! Я буду жить!!!...