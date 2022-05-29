Ну! Па пацански, молчание, означает согласие! А согласие есть продукт непротивление двух сторон! Тагда зачнëм! Вопрос: Вы как заклинатель Всемирной секты почитателей кухаркин зат. Йон что для вас чего, какой символ? Свободы? Или надпример семафор правды? Или оно реклама подушки для лежания после принятия грушевых напитков? Как вы оцениваете её духовную наполненость, до и после его лицезрения?
Прощай. Увидимся уже в другом мире... Ну или спишемся там на каком нибудь форуме, например, что нам больше понравилось, жить в мире живых на Земле или в мире мертвых на Альфа Центавра, в какой нибудь региональной Вселенской газете - Наш мир..
Марик до убитых детей Донбасса дойдем, не переживай! Тока, цигель, цигель! Ай лю лю! Мысли побыстрее вкусу сгребай, а то для профессионала, выдающего по 300 коментов в день, не комильфо тупить на ответ в один вопрос!
Пока интюрвюирумый выдыхает газики от грушового, и зреет мыслью, ему вдогон ишо вопрос! В воскресенье состоится Великое Событие в жЫзни каждого- голосование за будущее Всего Казахстана- Голосование за Конституцию! Вы как публично-активный член общества, пойдете голосовать ЗА, утром, часов впол третьего дня, или в обед-ближе к полуночи?
Мож это разовая акция какого-то магазина. У нас нет автобусов. Только в крупных городах. У всех куча машин, детей развозят специальные школьные автобусы. Простые маршрутные автобусы тут без надобности.
Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать