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≡ ТОП-5 достижений независимого Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44376
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:03
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С того момента, как Казахстан стал независимым, прошло уже более тридцати лет. Давая оценку этому периоду, можно сказать о правильности курса, который выбрало правительство государства. Несмотря на несколько экономических и политических кризисов, сотрясавших мир, наша страна уверенно двигалась к своей цели, не сворачивая с верного пути.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1238
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 23:11
#60
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Только у меня такое ащущение что здесь уровень-сочинение ученика 5h класса на тему 3о лет независимости ко дню независимости?
Берём первый тезис.
Цитата:
полет в космос — формально Токтар Аубакиров был советским космонавтом, однако его достижение можно смело причислить к независимому периоду истории Республики Казахстан

Если смело натянуть сову на глобус, то, аднако, формально, сова будет-...глобусом?
:lol:
Оригинально! Смело! Неожиданно!
:lol: :lol: 8-)
Мне нравится ход мыслей!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1238
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 23:20
#61
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Тока автор, немного припоздал. Уже смело и формально доказано, что 1 Человек Мира-Адам, был казахом.
Ну а после этого, 1 казахский космонавт, это уже повседневная обыденность величия Казахского Народа над всеми! Ибо, не зря казахи изобрели колесо, штаны и Демократию.
Мудрость, её не пропьешь и не спрячешь под себя как шЫло в мешок. Она обязательно будет вЫпячиваться вперёд себя как два пальца об лëд!
Цитата:
юля елиссева:
я даже селедку заворачивать в Ленинский путь не буду.

А чем НГ удобнее, для заворачивания селёдки?
:lol:
Бумага мякше или в ëй витамины питательней?
:lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16706
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 23:27
#62
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Цитата:
elektron:
Это всё равно, что если бы Украина Крым добровольно отдала.

Крым был жемчужиной Украины. Семипалатинск - болячка Казахстана. Неужели не видно разницы?
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