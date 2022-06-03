Отправлено: - 23:11

полет в космос — формально Токтар Аубакиров был советским космонавтом, однако его достижение можно смело причислить к независимому периоду истории Республики Казахстан



Только у меня такое ащущение что здесь уровень-сочинение ученика 5h класса на тему 3о лет независимости ко дню независимости?Берём первый тезис.Цитата:Если смело натянуть сову на глобус, то, аднако, формально, сова будет-...глобусом?Оригинально! Смело! Неожиданно!Мне нравится ход мыслей!