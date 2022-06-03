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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44376
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 09:23
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Мы еще в детстве читали эту сказку Андерсена и искренне удивлялись, как можно было одурачить все окружение короля. Нечто подобное происходит и с объявленным всенародным референдумом. В последние дни проснулась рать агитаторов, штатных и привлеченных «лидеров общественного мнения», которые взахлеб и на полном серьезе убеждают нас, что с принятием поправок наша жизнь изменится к лучшему.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16696
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 10:37
#15
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Цитата:
Alehander:
Аркадий Семёнович свято верит что только угроза смертной казни удерживала страну от неминуемой катастрофы, а референдум станет катализатором. Началом конца. Для него на референдуме должен быть один вопрос, или пункт: расстрелять.

Это когда интересно коррупционеру грозила смертная казнь в КЗ? В худшем случае 8 лет с выходом по удо через 3 года. :lol:
Смертная казнь нафиг не нужна для борьбы с коррупцией. Возмещение ущерба в 10-кратном размере - самый нормальный вариант, с полной проверкой всей родни.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5301
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 10:45
#16
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Кто-то у Гульжан Ергалиевой вещал - если Токаев не свернет с протореной Елбасы дороги, то возможно январские события вновь повторятся. Интересует, сам Токаев смотрит или слушает оппозицию? Всё что предлагалось двадцать или тридцать лет назад потихоньку входит вжизнь, однако почему это не делали тогда по свежему.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
251
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 10:56
#17
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Цитата:
maxsaf:
Это когда интересно коррупционеру грозила смертная казнь в КЗ?

Цитата:
Вот и новые поправки будут им на руку - исчезла угроза смертной казни

Ну, не знаю... У них с Ворониным всё к этому. Но Ведлер точно знает, что всё из-за неправильного часового пояса.

[Исправлено: Alehander, 03.06.2022 - 10:57]

[Исправлено: Iney, 03.06.2022 - 12:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13937
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 12:19
#18
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"Но разгонять кланы Токаев не решается. На"

А вы опробуйте, тов.Денисов, и получите войну..
Так легкомысленно это говорить, могут наверно годика в три..
По поводу отходов, что вы там раньше Назарбаеву говорили, когда все это делаться начало?
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
47
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 12:20
#19
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Когда будет референдум , и сколько их родилось за эти дни ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
323
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 13:35
#20
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Я считаю, это начало пути. Сейчас дело не в сути поправок, хотя их можно охарактеризовать одним словом, у нового президента такой власти как у Назарбаева не будет.Другое дело.что другая власть, кроме президентской не готова взять ее в руки. У нас невероятно слабый мажилис, про Сенат даже говорить не хочу.Что будет дальше вопрос. Сильных политиков убрала разными путями прежняя власть, я думаю некоторый хаос неизбежен. Слишком быстро Токаев начал реформы
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1341
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 17:45
#21
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Цитата:
abaika95:
Денисов реально такой старенький что забыл свою статью от 22 мая с поддержкой референдума что решил его тут покритиковать?

Я говорил с Аркадием Семеновичем об этой публикации. Он очень удивился, прочитав ее. Сказал, что разговор с корреспондентом той газеты действительно был, но то, что в итоге получилось - не его слова. И был намерен разобраться. О результате пока не знаю.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12548
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 17:53
#22
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Я говорил с Аркадием Семеновичем об этой публикации. Он очень удивился, прочитав ее. Сказал, что разговор с корреспондентом той газеты действительно был, но то, что в итоге получилось - не его слова

Ну тоесть Аркадий Семёнович обвиняет редакцию НК в том что они выдали свои слова за его и выдали публикацию под его именем с одобрением референдума?)
Удобно конечно)
Интересно а слова Денисова о том что он и в фашистскую партию готов вступить главное благо для народа,тоже не он сказал а журналисты его не так поняли?

[Исправлено: Домовенок, 03.06.2022 - 19:03]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12548
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 17:56
#23
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Цитата:
Тимур Гафуров:
. И был намерен разобраться

И очень интересно что статья с поддержкой референдума от Денисова висит на сайте НК с 22 мая и никто её не убирает и не редактирует
Почти две недели Аркадий Семёнович не может добиться правды?)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1341
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 21:27
#24
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Цитата:
abaika95:
Почти две недели Аркадий Семёнович не может добиться правды?)

Спрошу его об этом, когда он зайдет в редакцию.
Цитата:
abaika95:
Интересно а слова Денисова о том что он и в фашистскую партию готов вступить главное благо для народа,тоже не он сказал а журналисты его не так поняли?

Об этом тоже спрошу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16696
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 21:43
#25
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Цитата:
111:
А вы опробуйте, тов.Денисов, и получите войну..

ПопрОсите с Абайкой прощение у Путина, и ОДКБ снова выручит :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9550
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 22:13
#26
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Цитата:
abaika95:
Интересно а слова Денисова о том что он и в фашистскую партию готов вступить главное благо для народа,тоже не он сказал а журналисты его не так поняли?

О я что то пропустил? Или это было не в этой статье?
От одноимённого пользователя, подобные слова слышал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16696
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 22:21
#27
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Цитата:
elektron:
О я что то пропустил? Или это было не в этой статье? От одноимённого пользователя, подобные слова слышал.

Тут уже и ссылки на статью публиковали. Поискать труда не составит?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9550
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 22:26
#28
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Цитата:
maxsaf:
Поискать труда не составит?

стольким энтузиазмом не обладаю :lol:
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