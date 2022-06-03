Отправлено: - 10:37

Alehander:

Аркадий Семёнович свято верит что только угроза смертной казни удерживала страну от неминуемой катастрофы, а референдум станет катализатором. Началом конца. Для него на референдуме должен быть один вопрос, или пункт: расстрелять.

Цитата:Это когда интересно коррупционеру грозила смертная казнь в КЗ? В худшем случае 8 лет с выходом по удо через 3 года.Смертная казнь нафиг не нужна для борьбы с коррупцией. Возмещение ущерба в 10-кратном размере - самый нормальный вариант, с полной проверкой всей родни.