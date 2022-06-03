Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+20°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 134 из 134«1...132133134
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 18:44
#1996
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё Задорнов в своё время, назвал вещи, своими именами. :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5425
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 18:49
#1997
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ??
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12548
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 19:02
#1998
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
главное что в нашей гвозди производят

А мы и не кичимся что сверхдержава
Есть разница ?
Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе
Ну смехота же
Страна у которой мировой вклад в ВВП что-то около 3 % пытается прыгать на США и Евросоюз))
Где-то ржёт одна Индонезия
Цитата:
Маркс:
Для начала вам нужно научится понимать тонкости немецкого языка, чтобы начать приводить такие примеры. В правильном переводе название газеты должно звучать не "народный обозреватель", а "обозреватель для немецкого народа". В немецком языке слово Völkischer традиционно использовали националисты для того, чтобы обозначить то, что относится к их нации, а не к какой-то другой.

Как не поверни как не крути и не крутитесь на стуле
Это народный обозреватель
Газета финансируемая государством
По вашему это значит хорошо и правильно
Она же не либеральная от слова совсем
Так что не будет тут уже крутить вас
А скажем прямо Маркс любит газеты типа немецко-социалистических "народных обозревателей"))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13937
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 19:19
#1999
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас не пойму чей борщ, светлый что то, не украинский точно..
На щи похоже..

Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 19:31
#2000
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тем больше сам Бендера вызывает уважение)

Странных людей вы однако уважаете! :-x
//А началось всё с… разгрома немцев под Сталинградом. Руководство ОУН(р)* быстро сообразило, что пройдёт немного времени и советские войска приступят к освобождению Украины. Для противодействия этому в конце февраля 1943 г. в лесах под Львовом был проведён «сбор» партийной верхушки, на котором и было принято решение о создании «повстанческой армии». Первые её отряды стали образовываться в начале марта, а в мае они открыли боевые действия. При этом украинская неонацистская пропаганда упорно называет днём создания УПА 14 октября 1942 г. Боевые действия начались против мирного польского населения Западной Украины. Эти кровавые события, ужасающие своей жестокостью (бандеровцы не щадили даже грудных детей и «изобрели» массу способов уничтожения людей), получили название «Волынская резня» и вызвали возмущение даже у гитлеровцев.//
Цитата:
abaika95:
надо было окупировать Россию лет так на 30

Вы это серьёзно? Они уже оккупировали Югославию однажды. Что получилось, все знают.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13937
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 19:36
#2001
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вызвали возмущение даже у гитлеровцев.// Цитата:

Какие хорошие фашисты..
Как и оккупационные войска России, стреляющие на поражение в мирное население..
А вот одни украинцы плохие!
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 19:59
#2002
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Какие хорошие фашисты..



:lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16696
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 20:11
#2003
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А сейчас не пойму чей борщ, светлый что то, не украинский точно.. На щи похоже..

А че ты перестал х... борщ есть? :lol: и вообще х.... еду :lol:
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1276
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 20:36
#2004
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
оккупационные войска России, стреляющие на поражение в мирное население..


Кодекс РК Об административных правонарушенияхСтатья 73-3. Клевета1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, – влечет штраф на физическое лицо в размере ста шестидесяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок пятнадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере пятисот пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок двадцать суток. 2. То же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, – влечет штраф на физическое лицо в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок двадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере шестисот пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок двадцать пять суток.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5425
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 21:22
#2005
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Суд согласился с доводами Комиссии по рыбным и охотничьим ресурсам и присвоил насекомым новый статус. Теперь пчелы — это юридически рыбы. По крайней мере, по законам Калифорнии.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5425
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 21:24
#2006
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ??
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5425
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 21:27
#2007
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-----------------Марик , где ответ ???
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5425
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 21:29
#2008
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
На щи похоже..

---Хоть х.. полощи
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5425
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 21:30
#2009
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ??
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5425
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 21:40
#2010
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ??

____---Жду ответа
Профайл
Страница 134 из 134«1...132133134
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS