Отправлено: - 19:17

[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 16:25]

Подпись к фото: Во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова гниют срезанные ветки.что-то непохоже это на двор ул. Баймагамбетова дом № 170.Там во дворе Баймагамбетова 170 (это двор на углу с ул. Победы) должен быть современный детский сад, украденный у детей преступным сообществом.И сам двор выглядел другим образом и состоит кажется из более современных домов.Хотя я не гулял по городу лет 30 могу ошибаться.Но что-то мне подсказывает что 4 этажа дома подобных серий панелек с надстройкой выхода на кровлю несколько штук можно найти в старом КЖБИ на Кочубея. Но там маловероятно что в кадр можно вписать двухэжное здание.А вот на Шипина есть такие дома и кажется больше возможностей сделать такой кадр.Знатоки города подключайтесь.Помогите газетчикам опознать по фото место где сделан снимок!Может и новоявленные жители опознают.А то этот щикарный мусорный клондайк так и останется неизвестно где находящейся достопримечательностью для иностранных туристов!Хотя он и так останется!