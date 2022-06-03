Отправлено: - 19:02

lavprof:

главное что в нашей гвозди производят

Маркс:

Для начала вам нужно научится понимать тонкости немецкого языка, чтобы начать приводить такие примеры. В правильном переводе название газеты должно звучать не "народный обозреватель", а "обозреватель для немецкого народа". В немецком языке слово Völkischer традиционно использовали националисты для того, чтобы обозначить то, что относится к их нации, а не к какой-то другой.

Цитата:А мы и не кичимся что сверхдержаваЕсть разница ?Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбеНу смехота жеСтрана у которой мировой вклад в ВВП что-то около 3 % пытается прыгать на США и Евросоюз))Где-то ржёт одна ИндонезияЦитата:Как не поверни как не крути и не крутитесь на стулеЭто народный обозревательГазета финансируемая государствомПо вашему это значит хорошо и правильноОна же не либеральная от слова совсемТак что не будет тут уже крутить васА скажем прямо Маркс любит газеты типа немецко-социалистических "народных обозревателей"))