А мы и не кичимся что сверхдержава Есть разница ? Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе Ну смехота же Страна у которой мировой вклад в ВВП что-то около 3 % пытается прыгать на США и Евросоюз)) Где-то ржёт одна Индонезия Цитата:
Маркс: Для начала вам нужно научится понимать тонкости немецкого языка, чтобы начать приводить такие примеры. В правильном переводе название газеты должно звучать не "народный обозреватель", а "обозреватель для немецкого народа". В немецком языке слово Völkischer традиционно использовали националисты для того, чтобы обозначить то, что относится к их нации, а не к какой-то другой.
Как не поверни как не крути и не крутитесь на стуле Это народный обозреватель Газета финансируемая государством По вашему это значит хорошо и правильно Она же не либеральная от слова совсем Так что не будет тут уже крутить вас А скажем прямо Маркс любит газеты типа немецко-социалистических "народных обозревателей"))
abaika95: тем больше сам Бендера вызывает уважение)
Странных людей вы однако уважаете! //А началось всё с… разгрома немцев под Сталинградом. Руководство ОУН(р)* быстро сообразило, что пройдёт немного времени и советские войска приступят к освобождению Украины. Для противодействия этому в конце февраля 1943 г. в лесах под Львовом был проведён «сбор» партийной верхушки, на котором и было принято решение о создании «повстанческой армии». Первые её отряды стали образовываться в начале марта, а в мае они открыли боевые действия. При этом украинская неонацистская пропаганда упорно называет днём создания УПА 14 октября 1942 г. Боевые действия начались против мирного польского населения Западной Украины. Эти кровавые события, ужасающие своей жестокостью (бандеровцы не щадили даже грудных детей и «изобрели» массу способов уничтожения людей), получили название «Волынская резня» и вызвали возмущение даже у гитлеровцев.// Цитата:
abaika95: надо было окупировать Россию лет так на 30
Вы это серьёзно? Они уже оккупировали Югославию однажды. Что получилось, все знают.
111: оккупационные войска России, стреляющие на поражение в мирное население..
Кодекс РК Об административных правонарушенияхСтатья 73-3. Клевета1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, – влечет штраф на физическое лицо в размере ста шестидесяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок пятнадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере пятисот пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок двадцать суток. 2. То же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, – влечет штраф на физическое лицо в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок двадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере шестисот пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок двадцать пять суток.
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