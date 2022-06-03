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≡ «Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44376
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:17
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О мусорных завалах в п. Амангельды (Красный Партизан) по ул. Речной «НГ» сообщила Елена КУШНЕРОВА. По ее словам, она уже звонила в службу iKomek, в которой ответили, что работу по уборке мусора выполнили.

- Улица Речная находится в черте города, но выглядит, как помойка, - рассказала «НГ» Кушнерова 12 мая.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12297
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:17
#1
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Подпись к фото: Во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова гниют срезанные ветки.

что-то непохоже это на двор ул. Баймагамбетова дом № 170.


Там во дворе Баймагамбетова 170 (это двор на углу с ул. Победы) должен быть современный детский сад, украденный у детей преступным сообществом.

И сам двор выглядел другим образом и состоит кажется из более современных домов.

Хотя я не гулял по городу лет 30 могу ошибаться.

Но что-то мне подсказывает что 4 этажа дома подобных серий панелек с надстройкой выхода на кровлю несколько штук можно найти в старом КЖБИ на Кочубея. Но там маловероятно что в кадр можно вписать двухэжное здание.

А вот на Шипина есть такие дома и кажется больше возможностей сделать такой кадр.
:lol:

Знатоки города подключайтесь.
Помогите газетчикам опознать по фото место где сделан снимок!

Может и новоявленные жители опознают.

А то этот щикарный мусорный клондайк так и останется неизвестно где находящейся достопримечательностью для иностранных туристов! :-)

Хотя он и так останется! :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 16:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13937
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:23
#2
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Центральный рынок, этот район, всегда бардак..
Как и ДК Строитель..

[Исправлено: 111, 03.06.2022 - 19:25]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12297
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:25
#3
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Цитата:
111:
Центральный рынок, этот район, всегда бардак..

А где там такой дом? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13937
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:28
#4
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Цитата:
Серый волк:
А где там такой дом?

Ну Баймагамбетова 170 проходилище, как и Амангельды Алтынсарина, этот квадрат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13937
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:30
#5
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Цитата:
Серый волк:
Но что-то мне подсказывает что 4 этажа дома

А, там пятиэтажка, 170
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9548
Re: «Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:36
#6
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Цитата:
111:
А, там пятиэтажка, 170

А почему на фото в статье 4-ёх этажный дом? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13937
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:37
#7
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Цитата:
elektron:
почему на фото в статье 4-ёх этажный дом?

Может иллюстративное фото..
Во дворе написано, может там есть какая то четырехэтажка
Там во дворе контора Шанса была, может и есть еще.

[Исправлено: 111, 03.06.2022 - 19:41]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9548
Re: «Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:48
#8
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Цитата:
111:
Может иллюстративное фото..

Не, тогда они так и пишут, а тут подпись - дословно //Во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова гниют срезанные ветки//
Не понятненько как то? :-x
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12297
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 20:12
#9
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Цитата:
111: Во дворе написано, может там есть какая то четырехэтажка Там во дворе контора Шанса была, может и есть еще.

Если двор Шанс, это от редакции подобия газеты Ленинский плуть в сторону Юбилейки, то там застройка другая.
Дом с Шнапсом пятиэтажка, кирпичная Брежневка.
Далее старый дом 3 этажа с двускатной крышей.
А сам Юбилейный - более поздняя кирпичная пятиэтажка.
Напротив Юбилейного уже здание 9 этажей, книжного магазина "Знание" украденного у города одним из бесчисленных воришек из акимата.
Во дворе опять мимо и за бывшим украденным Знанием, и во дворах Шанса и юбилейного не сходится.


На фото ранний панельный дом. 4 этажа.
С надстройкой выхода на кровлю.

Такие есть в самом старом уголке КЖБИ.
4 дома на Алтынсарина, угол Пушкина.

И на Шипина, в районе Клубка.

Думаем господа местные жители, думаем.

Где среди этих домов может попасть в кадр двухэтажное строение с Клаудией Шифер. шутко, с шиферной крышей. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 17:37]
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