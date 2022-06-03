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«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
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Я робот(Пользователи)
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- 44376
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:17
О мусорных завалах в п. Амангельды (Красный Партизан) по ул. Речной «НГ» сообщила Елена КУШНЕРОВА. По ее словам, она уже звонила в службу iKomek, в которой ответили, что работу по уборке мусора выполнили.
- Улица Речная находится в черте города, но выглядит, как помойка, - рассказала «НГ» Кушнерова 12 мая.
Читать статью
- Улица Речная находится в черте города, но выглядит, как помойка, - рассказала «НГ» Кушнерова 12 мая.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 12297
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:17
Подпись к фото: Во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова гниют срезанные ветки.
что-то непохоже это на двор ул. Баймагамбетова дом № 170.
Там во дворе Баймагамбетова 170 (это двор на углу с ул. Победы) должен быть современный детский сад, украденный у детей преступным сообществом.
И сам двор выглядел другим образом и состоит кажется из более современных домов.
Хотя я не гулял по городу лет 30 могу ошибаться.
Но что-то мне подсказывает что 4 этажа дома подобных серий панелек с надстройкой выхода на кровлю несколько штук можно найти в старом КЖБИ на Кочубея. Но там маловероятно что в кадр можно вписать двухэжное здание.
А вот на Шипина есть такие дома и кажется больше возможностей сделать такой кадр.
Знатоки города подключайтесь.
Помогите газетчикам опознать по фото место где сделан снимок!
Может и новоявленные жители опознают.
А то этот щикарный мусорный клондайк так и останется неизвестно где находящейся достопримечательностью для иностранных туристов!
Хотя он и так останется!
[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 16:25]
что-то непохоже это на двор ул. Баймагамбетова дом № 170.
Там во дворе Баймагамбетова 170 (это двор на углу с ул. Победы) должен быть современный детский сад, украденный у детей преступным сообществом.
И сам двор выглядел другим образом и состоит кажется из более современных домов.
Хотя я не гулял по городу лет 30 могу ошибаться.
Но что-то мне подсказывает что 4 этажа дома подобных серий панелек с надстройкой выхода на кровлю несколько штук можно найти в старом КЖБИ на Кочубея. Но там маловероятно что в кадр можно вписать двухэжное здание.
А вот на Шипина есть такие дома и кажется больше возможностей сделать такой кадр.
Знатоки города подключайтесь.
Помогите газетчикам опознать по фото место где сделан снимок!
Может и новоявленные жители опознают.
А то этот щикарный мусорный клондайк так и останется неизвестно где находящейся достопримечательностью для иностранных туристов!
Хотя он и так останется!
[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 16:25]
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:23
Центральный рынок, этот район, всегда бардак..
Как и ДК Строитель..
[Исправлено: 111, 03.06.2022 - 19:25]
Как и ДК Строитель..
[Исправлено: 111, 03.06.2022 - 19:25]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12297
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:25
Цитата:
А где там такой дом?
111:
Центральный рынок, этот район, всегда бардак..
Центральный рынок, этот район, всегда бардак..
А где там такой дом?
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:28
Цитата:
Ну Баймагамбетова 170 проходилище, как и Амангельды Алтынсарина, этот квадрат.
Серый волк:
А где там такой дом?
А где там такой дом?
Ну Баймагамбетова 170 проходилище, как и Амангельды Алтынсарина, этот квадрат.
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:30
Цитата:
А, там пятиэтажка, 170
Серый волк:
Но что-то мне подсказывает что 4 этажа дома
Но что-то мне подсказывает что 4 этажа дома
А, там пятиэтажка, 170
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 9548
Re: «Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:36
Цитата:
А почему на фото в статье 4-ёх этажный дом?
111:
А, там пятиэтажка, 170
А, там пятиэтажка, 170
А почему на фото в статье 4-ёх этажный дом?
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:37
Цитата:
Может иллюстративное фото..
Во дворе написано, может там есть какая то четырехэтажка
Там во дворе контора Шанса была, может и есть еще.
[Исправлено: 111, 03.06.2022 - 19:41]
elektron:
почему на фото в статье 4-ёх этажный дом?
почему на фото в статье 4-ёх этажный дом?
Может иллюстративное фото..
Во дворе написано, может там есть какая то четырехэтажка
Там во дворе контора Шанса была, может и есть еще.
[Исправлено: 111, 03.06.2022 - 19:41]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9548
Re: «Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 19:48
Цитата:
Не, тогда они так и пишут, а тут подпись - дословно //Во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова гниют срезанные ветки//
Не понятненько как то?
111:
Может иллюстративное фото..
Может иллюстративное фото..
Не, тогда они так и пишут, а тут подпись - дословно //Во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова гниют срезанные ветки//
Не понятненько как то?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12297
«Свалки Костаная». «Одни мы на помойке»
Отправлено: 03.06.22 - 20:12
Цитата:
Если двор Шанс, это от редакции подобия газеты Ленинский плуть в сторону Юбилейки, то там застройка другая.
Дом с Шнапсом пятиэтажка, кирпичная Брежневка.
Далее старый дом 3 этажа с двускатной крышей.
А сам Юбилейный - более поздняя кирпичная пятиэтажка.
Напротив Юбилейного уже здание 9 этажей, книжного магазина "Знание" украденного у города одним из бесчисленных воришек из акимата.
Во дворе опять мимо и за бывшим украденным Знанием, и во дворах Шанса и юбилейного не сходится.
На фото ранний панельный дом. 4 этажа.
С надстройкой выхода на кровлю.
Такие есть в самом старом уголке КЖБИ.
4 дома на Алтынсарина, угол Пушкина.
И на Шипина, в районе Клубка.
Думаем господа местные жители, думаем.
Где среди этих домов может попасть в кадр двухэтажное строение с Клаудией Шифер. шутко, с шиферной крышей.
[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 17:37]
111: Во дворе написано, может там есть какая то четырехэтажка Там во дворе контора Шанса была, может и есть еще.
Если двор Шанс, это от редакции подобия газеты Ленинский плуть в сторону Юбилейки, то там застройка другая.
Дом с Шнапсом пятиэтажка, кирпичная Брежневка.
Далее старый дом 3 этажа с двускатной крышей.
А сам Юбилейный - более поздняя кирпичная пятиэтажка.
Напротив Юбилейного уже здание 9 этажей, книжного магазина "Знание" украденного у города одним из бесчисленных воришек из акимата.
Во дворе опять мимо и за бывшим украденным Знанием, и во дворах Шанса и юбилейного не сходится.
На фото ранний панельный дом. 4 этажа.
С надстройкой выхода на кровлю.
Такие есть в самом старом уголке КЖБИ.
4 дома на Алтынсарина, угол Пушкина.
И на Шипина, в районе Клубка.
Думаем господа местные жители, думаем.
Где среди этих домов может попасть в кадр двухэтажное строение с Клаудией Шифер. шутко, с шиферной крышей.
[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 17:37]
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