За чей счет Айет? - Жители переименованного села жалуются на сбор средств для установки адресных табличек
Отправлено: 03.06.22 - 16:13
Жители села Тарановское, которое в феврале 2019 года переименовали в Айет, пожаловались «НГ» на то, что их заставляют менять адресные таблички на частных и многоэтажных домах за свой счет. Речь идет об аншлагах с указанием почтового индекса и QR-кода. Сельчане считают это незаконным, так как аким района обещал, что переименования не будут стоить им ни копейки. Читать новость
Феерическая дурь! Приступы ономастии у совершенно невменяемых типов должны оплачивать жители?
Эти чинуши, утверждавшие эту безумную табличку в школе вообще учились?
Может быть в их школе не рассказали что иногда на улицах наступает ночь? И ночью иногда бывает не видно. Правда - правда! Ночью иногда бывает совсем ничего не видно, особенно на улицах после ремонта акиматских подрядчиков. А иногда и без них. Для этого на акиматской жоповозке есть такие штучки, называются фары.
Особенно бывает не видно, если чиновники проворовавшихся акиматов ободрали столбы освещения на всей улице и "забыли" на несколько лет, поставить новые. Почему-то так у них бывает. Не спрашивайте почему. Патамушта! Притом что-то очень часто!
Даже в приличных городах, где абсолютно выверено работает освещение, Делают отдельным квадратом во весь размер по высоте НОМЕР ДОМА!!!! А не делают так, чтоб номер дома нужно было искать в бесполезном мусоре на табличке ночью с фонариком выглядывая в темени. где тут номер, который меньше QR кода! Представьте себе матерящегося водителя скорой, и других водителей, которые притормаживает у каждого угла, чтоб рассмотреть что написано на этой окраинной улице! И где нужный дом искать!
Феерические бездельники, жулики и коррупционеры! Ещё и бездарности редкостные!
Тест первоначальный для приема на работу сборщика мебели в известный магазин
Судя по проваленному тесту этим чинушманам даже метлу в руки доверять нельзя! Наметут куда ненадо песок и мусор. И черенок продадут чтоб собирать с жителей на новую метлу.
Вот так должна выглядеть адресная табличка. Она реально больше метра в длину и цифра дома очень крупная. Световой короб яркий и хорошо читается с любого противоположного тротуара, даже если он очень далеко.
Исключения только для исторических улиц. Например для домов на Набережной Фонтанки сохранены исторические таблички.
В Марфино. Район Москвы недалеко от ул Ботаническая, на месте старых домов был построен микрорайон новых 22-24 этажа большинство домов буквой Г.
Очень похожих около десятка домов все практически имеют номер дома и номер корпуса.
Управа района сделала удобнее. Особенно для детей играющих во дворах. Тем более что рождаемость в этих домах большая. Игровые площадки во дворах похожи как и сами дома. Детей очень много.
Вместо типовых табличек большие яркие, разноцветные, с фигурками животных. Дети визуально лучше запоминают цвет и то какой зверь на их доме нарисован. Дети номера с дробями и корпусами читать ещё не все могут уметь. А запомнить вот такую табличку и узнавать свой дом очень просто в отличии от визуального мусора таблички акимата! (Абайки с номерочком могут иметь другое мнение. Им за это проплачено, возможно и они платят за размещение своих мнений).
Обратите внимание на размер таблички. Он равен этажу и читается через весь микрорайон, если не заслонено другими домами. Очень удобно среди похожих домов микрорайона.
Почему тогда мы должны вносить свою лепту? Я, например, не хочу быть патриотом при воровской власти...
Аааааа Это так оказывается работает? Патриотизм это любовь к власти по мнению Ольги Ведлер? Или любовь к стране всё-таки?) Если власть какая-то не такая то и патриотизма нет,будем любить соседнюю страну ведь там власть нам больше нравится так что-ли?)
У меня опять приступ недоумении, зачем раскачивать когда и так вокруг штормит со всех сторон. Почему зуд ономастов превыше здравого смысла? Ведь многим не нравится это всё, нет всё равно с дебильным упорством продвигают.
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