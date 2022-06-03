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Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44375
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 09:23
Мы еще в детстве читали эту сказку Андерсена и искренне удивлялись, как можно было одурачить все окружение короля. Нечто подобное происходит и с объявленным всенародным референдумом. В последние дни проснулась рать агитаторов, штатных и привлеченных «лидеров общественного мнения», которые взахлеб и на полном серьезе убеждают нас, что с принятием поправок наша жизнь изменится к лучшему.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16691
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 10:37
Цитата:
Это когда интересно коррупционеру грозила смертная казнь в КЗ? В худшем случае 8 лет с выходом по удо через 3 года.
Смертная казнь нафиг не нужна для борьбы с коррупцией. Возмещение ущерба в 10-кратном размере - самый нормальный вариант, с полной проверкой всей родни.
Alehander:
Аркадий Семёнович свято верит что только угроза смертной казни удерживала страну от неминуемой катастрофы, а референдум станет катализатором. Началом конца. Для него на референдуме должен быть один вопрос, или пункт: расстрелять.
Аркадий Семёнович свято верит что только угроза смертной казни удерживала страну от неминуемой катастрофы, а референдум станет катализатором. Началом конца. Для него на референдуме должен быть один вопрос, или пункт: расстрелять.
Это когда интересно коррупционеру грозила смертная казнь в КЗ? В худшем случае 8 лет с выходом по удо через 3 года.
Смертная казнь нафиг не нужна для борьбы с коррупцией. Возмещение ущерба в 10-кратном размере - самый нормальный вариант, с полной проверкой всей родни.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5301
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 10:45
Кто-то у Гульжан Ергалиевой вещал - если Токаев не свернет с протореной Елбасы дороги, то возможно январские события вновь повторятся. Интересует, сам Токаев смотрит или слушает оппозицию? Всё что предлагалось двадцать или тридцать лет назад потихоньку входит вжизнь, однако почему это не делали тогда по свежему.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 251
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 10:56
Цитата:
Цитата:
Ну, не знаю... У них с Ворониным всё к этому. Но Ведлер точно знает, что всё из-за неправильного часового пояса.
[Исправлено: Alehander, 03.06.2022 - 10:57]
[Исправлено: Iney, 03.06.2022 - 12:39]
maxsaf:
Это когда интересно коррупционеру грозила смертная казнь в КЗ?
Это когда интересно коррупционеру грозила смертная казнь в КЗ?
Цитата:
Вот и новые поправки будут им на руку - исчезла угроза смертной казни
Ну, не знаю... У них с Ворониным всё к этому. Но Ведлер точно знает, что всё из-за неправильного часового пояса.
[Исправлено: Alehander, 03.06.2022 - 10:57]
[Исправлено: Iney, 03.06.2022 - 12:39]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13931
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 12:19
"Но разгонять кланы Токаев не решается. На"
А вы опробуйте, тов.Денисов, и получите войну..
Так легкомысленно это говорить, могут наверно годика в три..
По поводу отходов, что вы там раньше Назарбаеву говорили, когда все это делаться начало?
А вы опробуйте, тов.Денисов, и получите войну..
Так легкомысленно это говорить, могут наверно годика в три..
По поводу отходов, что вы там раньше Назарбаеву говорили, когда все это делаться начало?
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 47
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 12:20
Когда будет референдум , и сколько их родилось за эти дни ?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 323
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 13:35
Я считаю, это начало пути. Сейчас дело не в сути поправок, хотя их можно охарактеризовать одним словом, у нового президента такой власти как у Назарбаева не будет.Другое дело.что другая власть, кроме президентской не готова взять ее в руки. У нас невероятно слабый мажилис, про Сенат даже говорить не хочу.Что будет дальше вопрос. Сильных политиков убрала разными путями прежняя власть, я думаю некоторый хаос неизбежен. Слишком быстро Токаев начал реформы
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1340
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 17:45
Цитата:
Я говорил с Аркадием Семеновичем об этой публикации. Он очень удивился, прочитав ее. Сказал, что разговор с корреспондентом той газеты действительно был, но то, что в итоге получилось - не его слова. И был намерен разобраться. О результате пока не знаю.
abaika95:
Денисов реально такой старенький что забыл свою статью от 22 мая с поддержкой референдума что решил его тут покритиковать?
Денисов реально такой старенький что забыл свою статью от 22 мая с поддержкой референдума что решил его тут покритиковать?
Я говорил с Аркадием Семеновичем об этой публикации. Он очень удивился, прочитав ее. Сказал, что разговор с корреспондентом той газеты действительно был, но то, что в итоге получилось - не его слова. И был намерен разобраться. О результате пока не знаю.
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 17:53
Цитата:
Ну тоесть Аркадий Семёнович обвиняет редакцию НК в том что они выдали свои слова за его и выдали публикацию под его именем с одобрением референдума?)
Удобно конечно)
Интересно а слова Денисова о том что он и в фашистскую партию готов вступить главное благо для народа,тоже не он сказал а журналисты его не так поняли?
[Исправлено: Домовенок, 03.06.2022 - 19:03]
Тимур Гафуров:
Я говорил с Аркадием Семеновичем об этой публикации. Он очень удивился, прочитав ее. Сказал, что разговор с корреспондентом той газеты действительно был, но то, что в итоге получилось - не его слова
Я говорил с Аркадием Семеновичем об этой публикации. Он очень удивился, прочитав ее. Сказал, что разговор с корреспондентом той газеты действительно был, но то, что в итоге получилось - не его слова
Ну тоесть Аркадий Семёнович обвиняет редакцию НК в том что они выдали свои слова за его и выдали публикацию под его именем с одобрением референдума?)
Удобно конечно)
Интересно а слова Денисова о том что он и в фашистскую партию готов вступить главное благо для народа,тоже не он сказал а журналисты его не так поняли?
[Исправлено: Домовенок, 03.06.2022 - 19:03]
Аркадий ДЕНИСОВ: Новое платье короля
Отправлено: 03.06.22 - 17:56
Цитата:
И очень интересно что статья с поддержкой референдума от Денисова висит на сайте НК с 22 мая и никто её не убирает и не редактирует
Почти две недели Аркадий Семёнович не может добиться правды?)
Тимур Гафуров:
. И был намерен разобраться
. И был намерен разобраться
И очень интересно что статья с поддержкой референдума от Денисова висит на сайте НК с 22 мая и никто её не убирает и не редактирует
Почти две недели Аркадий Семёнович не может добиться правды?)
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