В Северодонецке зачищают застрявших на Азоте. На окраинах Лисичанска стрелковые бои. Как сообщают местные жители, городская застройка Северодонецка союзными войсками контролируется полностью. Идет зачистка городских окраин и территории северодонецкого химического объединения «Азот». Особенности промзоны химзавода позволяют там найти бункеры и бомбоубежища, где можно еще спрятаться и совершать робкие попытки сопротивления. Интенсивную зачистку промзоны пока сдерживает вероятность наличия у боевиков мирных граждан в качестве заложников и ёмкости с химическими веществами, которые хранятся на предприятии. Предприятие в больших объёмах производило аммиак, селитру, метанол, уксусную кислоту. О том, что и где на этом заводе находится наши войска знают подробно от его сотрудников, которые детально консультируют командование. Зачистка идет планово и методично, никакой второй Азовстали тут не будет. Артиллерия ВСУ ведёт интенсивный обстрел уже освобождённых территорий Северодонецка и окрестностей из артиллерии расположенной на позициях в Лисичанске и около него. Но это будет недолго. На окраинах Лисичанска уже идут стрелковые бои. На город подразделения союзных войск наступают, как минимум с двух сторон - с севера со стороны поворота Мельникова и с юго-востока с направления Сиротино. У боевиков застрявших на Азоте особых перспектив, кроме как сдаться или быть ликвидированными уже в ближайшее время - нет. Возможность «мощного контрнаступления» существует только в восполненном мозгу Арестовича. С освобождением Лисичанска и опасность обстрела Северодонецка с доминирующей над городом высоты, тоже будет ликвидирована.
юля елиссева: Рогозин зигует на нацистком марше в Москве
У этого вообще какое-то недержание зиговать при каждом удобном случае Причем ни какой-то там ноунейм а целый министр РФ Другой министр РФ собирался союзнику гитлера памятные доски вешать в Питере а когда общественность возмутилась он решил отомстить ей серией фильмов снятых по гос заказу где ссовсы,фашисты и власовцы показаны как добрые милые,честные героичные и главное не однозначные персонажи)) Пример тому Собибор,т-34,девятаев,Зоя и остальной российский шлак
Чем больше современные фашисты которые лицемерно скрываются под красными флагами бадхертят от бЕндеры тем больше сам Бендера вызывает уважение) Значит чувак уже тогда всё правильно понял и делал! Бесполезно дружить с глубинной Россией,она хоть красная,белая,брежневская,путинская постояно будет ныть и нудить что вокруг нее враги и предатели которые желают России смерти))) Всетаки США в свое время не дожали Ельцина Вместо помощи в виде куриных ножек россиянам и инвестиций надо было окупировать Россию лет так на 30 как в свое время американцы окупировали южную Корею, ФРГ и Японию и не дали взростится новому реваншизму Зато Япония и ФРГ сейчас мировые экономические гиганты а Россия агрессивная обиженная страна-бензоколонка в которой даже гвозди не производят...
abaika95: Государственная газета "народный обозреватель" по вашему хорошая,добротная газета?)
Для начала вам нужно научится понимать тонкости немецкого языка, чтобы начать приводить такие примеры. В правильном переводе название газеты должно звучать не "народный обозреватель", а "обозреватель для немецкого народа". В немецком языке слово Völkischer традиционно использовали националисты для того, чтобы обозначить то, что относится к их нации, а не к какой-то другой. Ну это то же самое, как различать "украинcкая правда" и "бандеровская правда". Так вот когда к власти приходят националисты, то государственная газета перестает быть народной.
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