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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 133 из 133«1...131132133
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Куратор темы: 111
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1275
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 15:10
#1981
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В Северодонецке зачищают застрявших на Азоте. На окраинах Лисичанска стрелковые бои. Как сообщают местные жители, городская застройка Северодонецка союзными войсками контролируется полностью. Идет зачистка городских окраин и территории северодонецкого химического объединения «Азот». Особенности промзоны химзавода позволяют там найти бункеры и бомбоубежища, где можно еще спрятаться и совершать робкие попытки сопротивления. Интенсивную зачистку промзоны пока сдерживает вероятность наличия у боевиков мирных граждан в качестве заложников и ёмкости с химическими веществами, которые хранятся на предприятии. Предприятие в больших объёмах производило аммиак, селитру, метанол, уксусную кислоту. О том, что и где на этом заводе находится наши войска знают подробно от его сотрудников, которые детально консультируют командование. Зачистка идет планово и методично, никакой второй Азовстали тут не будет. Артиллерия ВСУ ведёт интенсивный обстрел уже освобождённых территорий Северодонецка и окрестностей из артиллерии расположенной на позициях в Лисичанске и около него. Но это будет недолго. На окраинах Лисичанска уже идут стрелковые бои. На город подразделения союзных войск наступают, как минимум с двух сторон - с севера со стороны поворота Мельникова и с юго-востока с направления Сиротино. У боевиков застрявших на Азоте особых перспектив, кроме как сдаться или быть ликвидированными уже в ближайшее время - нет. Возможность «мощного контрнаступления» существует только в восполненном мозгу Арестовича. С освобождением Лисичанска и опасность обстрела Северодонецка с доминирующей над городом высоты, тоже будет ликвидирована.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1275
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 15:14
#1982
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Пленный укронацист
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2592
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 15:14
#1983
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Цитата:
гражданин СССР:
фекальные шествия нацистов в Киеве

Рогозин зигует на нацистком марше в Москве


[Исправлено: Iney, 03.06.2022 - 15:19]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2592
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 15:17
#1984
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Цитата:
гражданин СССР:
Пленный укронацист

Вбей в Гугл - Русский марш
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Д
§ Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
24
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 15:21
#1985
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Заметил, что в последнее время стал тормозить интернет. Это у всех по Костанаю так?
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Д
§ Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
24
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 15:22
#1986
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Кто что думает про льготное автокредитование? Стоит, или очередной развод от гос-ва?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12544
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 15:23
#1987
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Цитата:
юля елиссева:
Рогозин зигует на нацистком марше в Москве

У этого вообще какое-то недержание зиговать при каждом удобном случае
Причем ни какой-то там ноунейм а целый министр РФ
Другой министр РФ собирался союзнику гитлера памятные доски вешать в Питере а когда общественность возмутилась он решил отомстить ей серией фильмов снятых по гос заказу где ссовсы,фашисты и власовцы показаны как добрые милые,честные героичные и главное не однозначные персонажи))
Пример тому Собибор,т-34,девятаев,Зоя и остальной российский шлак
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1275
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 15:23
#1988
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1275
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 15:27
#1989
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11226
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 15:31
#1990
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Цитата:
Дед:
Заметил, что в последнее время стал тормозить интернет. Это у всех по Костанаю так

У меня бешеный интернет. Что домашний что мобильный. А вот как раз российский чет тупит .
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1275
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 15:37
#1991
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Немецкие фашисты

Украинские фашисты
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1275
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 15:39
#1992
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герои современной украины
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12544
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 16:12
#1993
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Чем больше современные фашисты которые лицемерно скрываются под красными флагами бадхертят от бЕндеры тем больше сам Бендера вызывает уважение)
Значит чувак уже тогда всё правильно понял и делал!
Бесполезно дружить с глубинной Россией,она хоть красная,белая,брежневская,путинская постояно будет ныть и нудить что вокруг нее враги и предатели которые желают России смерти)))
Всетаки США в свое время не дожали Ельцина
Вместо помощи в виде куриных ножек россиянам и инвестиций надо было окупировать Россию лет так на 30 как в свое время американцы окупировали южную Корею, ФРГ и Японию и не дали взростится новому реваншизму
Зато Япония и ФРГ сейчас мировые экономические гиганты а Россия агрессивная обиженная страна-бензоколонка в которой даже гвозди не производят...
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
712
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 17:22
#1994
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Цитата:
abaika95:
в которой даже гвозди не производят...

главное что в нашей гвозди производят))
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