Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 15:10

В Северодонецке зачищают застрявших на Азоте. На окраинах Лисичанска стрелковые бои. Как сообщают местные жители, городская застройка Северодонецка союзными войсками контролируется полностью. Идет зачистка городских окраин и территории северодонецкого химического объединения «Азот». Особенности промзоны химзавода позволяют там найти бункеры и бомбоубежища, где можно еще спрятаться и совершать робкие попытки сопротивления. Интенсивную зачистку промзоны пока сдерживает вероятность наличия у боевиков мирных граждан в качестве заложников и ёмкости с химическими веществами, которые хранятся на предприятии. Предприятие в больших объёмах производило аммиак, селитру, метанол, уксусную кислоту. О том, что и где на этом заводе находится наши войска знают подробно от его сотрудников, которые детально консультируют командование. Зачистка идет планово и методично, никакой второй Азовстали тут не будет. Артиллерия ВСУ ведёт интенсивный обстрел уже освобождённых территорий Северодонецка и окрестностей из артиллерии расположенной на позициях в Лисичанске и около него. Но это будет недолго. На окраинах Лисичанска уже идут стрелковые бои. На город подразделения союзных войск наступают, как минимум с двух сторон - с севера со стороны поворота Мельникова и с юго-востока с направления Сиротино. У боевиков застрявших на Азоте особых перспектив, кроме как сдаться или быть ликвидированными уже в ближайшее время - нет. Возможность «мощного контрнаступления» существует только в восполненном мозгу Арестовича. С освобождением Лисичанска и опасность обстрела Северодонецка с доминирующей над городом высоты, тоже будет ликвидирована.