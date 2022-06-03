Отправлено: - 17:05

Феерическая дурь!Приступы ономастии у совершенно невменяемых типов должны оплачивать жители?Эти чинуши, утверждавшие эту безумную табличку в школе вообще учились?Может быть в их школе не рассказали что иногда на улицах наступает ночь?И ночью иногда бывает не видно.Правда - правда, ночью иногда бывает невидно,Для этого на акиматской жоповозке есть такие штучки, называются фары.Особенно бывает невидно, если чиновники проворовавшихся акиматов ободрали столбы освещения на всей улице и "забыли" на несколько лет, поставить новые.Почему-то так у них бывает. Притом что-то очень часто!Даже в приличных городах, где абсолютно выверено работает освещение, Делают отдельным квадратом во весь размер по высоте НОМЕР ДОМА!!!!А не делают так, чтоб номер дома нужно было искать в бесполезном мусоре на табличке ночью с фонариком выглядывая в темени. где тут номер, который меньше QR кода!Представьте себе матерящегося водителя скорой, и других водителей, которые притормаживает у каждого угла, чтоб рассмотреть что написано на этой окраинной улице! И где нужный дом искать!Феерические бездельники, жулики и коррупционеры!Ещё и бездарности!Тест первоначальный для приема на работу сборщика мебели в известный магазинСудя по проваленному тесту этим чинушманам даже метлу в руки доверять нельзя! Наметут куда ненадо песок и мусор. И черенок продадут чтоб собирать с жителей на новую метлу.