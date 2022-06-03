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≡ За чей счет Айет? - Жители переименованного села жалуются на сбор средств для установки адресных табличек
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44375
За чей счет Айет? - Жители переименованного села жалуются на сбор средств для установки адресных табличек
Отправлено: 03.06.22 - 16:13
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Жители села Тарановское, которое в феврале 2019 года переименовали в Айет, пожаловались «НГ» на то, что их заставляют менять адресные таблички на частных и многоэтажных домах за свой счет. Речь идет об аншлагах с указанием почтового индекса и QR-кода. Сельчане считают это незаконным, так как аким района обещал, что переименования не будут стоить им ни копейки.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
125
Re: За чей счет Айет? - Жители переименованного села жалуются на...
Отправлено: 03.06.22 - 16:13
#1
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на переименование нашли денег, а оставшиеся устроили той?) по поводу успешного переименования?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9543
За чей счет Айет? - Жители переименованного села жалуются на сбор средств для установки адресных табличек
Отправлено: 03.06.22 - 16:52
#2
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Ну как всегда, сначала сами "ЗА" голосовали. А теперь в кусты? :lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8553
Re: За чей счет Айет? - Жители переименованного села жалуются на...
Отправлено: 03.06.22 - 16:57
#3
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Такие же письма щастья видел в Затобольске, когда переименовали ул.Калинина. Причем еще указывали конкретных изготовителей таких табличек. Просто бизнес, ничего личного
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12292
Re: За чей счет Айет? - Жители переименованного села жалуются на...
Отправлено: 03.06.22 - 17:05
#4
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Феерическая дурь!
Приступы ономастии у совершенно невменяемых типов должны оплачивать жители?

Эти чинуши, утверждавшие эту безумную табличку в школе вообще учились?

Может быть в их школе не рассказали что иногда на улицах наступает ночь?
И ночью иногда бывает не видно.
Правда - правда, ночью иногда бывает невидно,
Для этого на акиматской жоповозке есть такие штучки, называются фары.

Особенно бывает невидно, если чиновники проворовавшихся акиматов ободрали столбы освещения на всей улице и "забыли" на несколько лет, поставить новые.
Почему-то так у них бывает. Притом что-то очень часто!

Даже в приличных городах, где абсолютно выверено работает освещение, Делают отдельным квадратом во весь размер по высоте НОМЕР ДОМА!!!!
А не делают так, чтоб номер дома нужно было искать в бесполезном мусоре на табличке ночью с фонариком выглядывая в темени. где тут номер, который меньше QR кода!
Представьте себе матерящегося водителя скорой, и других водителей, которые притормаживает у каждого угла, чтоб рассмотреть что написано на этой окраинной улице! И где нужный дом искать!

Феерические бездельники, жулики и коррупционеры!
Ещё и бездарности!

Тест первоначальный для приема на работу сборщика мебели в известный магазин


Судя по проваленному тесту этим чинушманам даже метлу в руки доверять нельзя! Наметут куда ненадо песок и мусор. И черенок продадут чтоб собирать с жителей на новую метлу. :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12292
За чей счет Айет? - Жители переименованного села жалуются на сбор средств для установки адресных табличек
Отправлено: 03.06.22 - 17:12
#5
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Вот так должна выглядеть адресная табличка.
Она реально больше метра в длину и цифра дома очень крупная.
Световой короб яркий и хорошо читается с любого противоположного тротуара, даже если он очень далеко.



Исключения только для исторических улиц.
Например для домов на Набережной Фонтанки сохранены исторические таблички.

[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 14:16]
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