Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+24°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 27% влажность
  • З, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44375
Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
Отправлено: 03.06.22 - 14:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История Казахстана насчитывает немало выдающихся культурных и политических деятелей. Среди подобных личностей особыми заслугами выделяется Ахмет Байтурсынов. За свои гуманистические взгляды, стойкость при их отстаивании, а также необычайную эрудицию выдающегося сына казахского народа часто называют «сеятелем человечности и знаний».
Читать новость

elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9543
Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
Отправлено: 03.06.22 - 16:50
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Да! А рекламировали то что???

Как несправедливо угнетался казахский народ во времена становления страны властью. :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13930
Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
Отправлено: 03.06.22 - 17:02
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи недовольные.
Ну если не хотите, что журналисты хотя бы так делали кое какую денюшку и в том числе на благотворительность, давайте на общественных началах сами будем вкладывать определенные суммы, вместо рекламы, а это не 20 и не по 100 тысяч в месяц, а гораздо больше, и будем сами отбирать, что им надо будет писать..
И да, когда они помогают детям, столько лет, деньги разумеется не пахнут.
Кого то проверяли, кто сдает на благотворительность детям, хороший это человек или плохой?
Давайте сделаем голосование что ли..
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 84
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS