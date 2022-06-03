Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР

Отправлено: - 17:02

Товарищи недовольные.

Ну если не хотите, что журналисты хотя бы так делали кое какую денюшку и в том числе на благотворительность, давайте на общественных началах сами будем вкладывать определенные суммы, вместо рекламы, а это не 20 и не по 100 тысяч в месяц, а гораздо больше, и будем сами отбирать, что им надо будет писать..

И да, когда они помогают детям, столько лет, деньги разумеется не пахнут.

Кого то проверяли, кто сдает на благотворительность детям, хороший это человек или плохой?

Давайте сделаем голосование что ли..