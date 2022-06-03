Феерическая дурь!
Приступы ономастии у совершенно невменяемых типов должны оплачивать жители?
Эти чинуши, утверждавшие эту безумную табличку в школе вообще учились?
Может быть в их школе не рассказали что иногда на улицах наступает ночь?
И ночью иногда бывает не видно.
Правда - правда, ночью иногда бывает невидно,
Для этого на акиматской жоповозке есть такие штучки, называются фары.
Особенно бывает невидно, если чиновники проворовавшихся акиматов ободрали столбы освещения на всей улице и "забыли" на несколько лет, поставить новые.
Почему-то так у них бывает. Притом что-то очень часто!
Даже в приличных городах, где абсолютно выверено работает освещение, Делают отдельным квадратом во весь размер по высоте НОМЕР ДОМА!!!!
А не делают так, чтоб номер дома нужно было искать в бесполезном мусоре на табличке ночью с фонариком выглядывая в темени. где тут номер, который меньше QR кода!
Представьте себе матерящегося водителя скорой, и других водителей, которые притормаживает у каждого угла, чтоб рассмотреть что написано на этой окраинной улице! И где нужный дом искать!
Феерические бездельники, жулики и коррупционеры!
Ещё и бездарности!
Тест первоначальный для приема на работу сборщика мебели в известный магазин
Судя по проваленному тесту этим чинушманам даже метлу в руки доверять нельзя! Наметут куда ненадо песок и мусор. И черенок продадут чтоб собирать с жителей на новую метлу.