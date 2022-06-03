Отправлено: - 16:07

[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 13:17]

И какая-нибудь Наташа, делавшая эту рекламу в общем-то невиновна.Патамушта деревенская школа, в которой она типа училась, ремонтировалась десять лет подряд всё теми же самыми чиновниками акимата.И с каждым ремонтом в школе было всё хуже, а 4 (с половиной) последних учителя управляемых отделом образования имени акимата, ну сами понимаете... Не уехавшие в город из все более страшной после каждого ремонта школы только потому, что эти последние не умеют ездить.И в школе они больше боялись как бы после очредного ремонта не обрушились протекающие потолки и стены, что делать с развалившейся поддельной сантехникой. и как добыть уголь на зиму, вместо того чтоб учить.После одной из жалоб школу вообще могли закрыть и обязать детей ездить на автобусах в город например Рудный.Где эти дети были как пятая нога собаке этой школе, по трое на задней парте. Если автобус вообще приезжал.Но в феерических отчетах главакима все было растущим и процветающим!Пишите больше, никто считать эти школы не будет!И ми везде сделали ремонт, три раза в год за пятьсот миллионовТаким образом мы имеем полный цикл круговорота в природе!И можем наблюдать его прямо тут!