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≡ Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44375
Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
Отправлено: 03.06.22 - 14:40
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История Казахстана насчитывает немало выдающихся культурных и политических деятелей. Среди подобных личностей особыми заслугами выделяется Ахмет Байтурсынов. За свои гуманистические взгляды, стойкость при их отстаивании, а также необычайную эрудицию выдающегося сына казахского народа часто называют «сеятелем человечности и знаний».
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12544
Re: Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования...
Отправлено: 03.06.22 - 14:40
#1
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А вот эти вот тексты на правах рекламы кто пишет? Кто заказчик если не секрет?
Это перевод с казахского на русский такой или это вот именно в таком виде вам прислали?
Просто странная какая-то реклама,не выдержанная не стилистически ни фактажно ни идеологическим наполнением)
Просто какие-то нарезанные отовсюду предложения
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Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
74
Re: Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования...
Отправлено: 03.06.22 - 14:41
#2
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На правах рекламы? Глазам своим не верю! Может перепутали рубрику?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15320
Re: Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования...
Отправлено: 03.06.22 - 14:44
#3
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Цитата:
Безбилетный пассажир:
На правах рекламы? Глазам своим не верю! Может перепутали рубрику?

В статье - ссылка на сайт по истории Казахстана.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
186
Re: Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования...
Отправлено: 03.06.22 - 14:44
#4
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НЕ, это точно заказ.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
102
Re: Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования...
Отправлено: 03.06.22 - 14:59
#5
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Почему великий казах Ахмет Байтурсынов, заставил свою жену русскую Александру Ивановну, взять другое имя Бадрисафа Мухаммедсадыккызы, что вообще такое? Чем ему казашки ненравились?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
441
Re: Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования...
Отправлено: 03.06.22 - 15:02
#6
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Цитата:
abaika95:
А вот эти вот тексты на правах рекламы кто пишет? Кто заказчик если не секрет?

Цитата:
Безбилетный пассажир:
На правах рекламы? Глазам своим не верю! Может перепутали рубрику?

Заказчик то же рекламное агентство.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2592
Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
Отправлено: 03.06.22 - 15:07
#7
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Редакция, я понимаю, что деньги нужны, но блин, лучше тампаксы рекламируйте, чем это госзаказное гуано, заказанное через рекламное агентство.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2592
Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
Отправлено: 03.06.22 - 15:08
#8
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12544
Re: Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования...
Отправлено: 03.06.22 - 15:19
#9
Комментарий удален модератором.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12292
Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
Отправлено: 03.06.22 - 15:27
#10
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Ничего страшного.
Просто кажется у вас рефендума буквально на носу.
И вдруг выделили денюжку на создание положительного образа.

Идея вообще хорошая.
И положительный образ страны отлично работал!
В СССР например все пионеры были уверены что живут в лучшей стране мира!
И все им завидуют и мечтают попасть в Артек! :lol:

Беда только в том что эти деньги на хорошее дело и немаленькие по всем признакам государство выделило местным чиновникам.
Как распрекрасно эти чиновкики работают можно прочитать в абсолютно любом номере.
Ну например про жутчайший ремонт в общежитии Батыра Кобланды. :lol:


Эти чиновники для освоения денюжек делают абсолютно чудесный ход.
Мешок денег кладут себе в карман и ровно за три теньгушки...
Нанимают какую-нибудь Наташу, которая как раз рекламировала Тампаксы и таблЭтки от пАноса для левых аптек из поворотен в зачуханном рекламном агентстве сногсшибательно чупа-чупсного аляповато-пестрого дизайна.

Ну а дальше вы видите вот это!
Батхерт у читателей судя по всему знатный! :lol: :lol:
Не привыкли они к стилистике всяких ленинских путей имени акимата. :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 12:46]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12544
Re: Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования...
Отправлено: 03.06.22 - 15:51
#11
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Цитата:
Серый волк:
Нанимают какую-нибудь Наташу, которая как раз рекламировала Тампаксы и таблЭтки от пАноса для левых аптек из поворотен в зачуханном рекламном агентстве сногсшибательно чупа-чупсного аляповато-пестрого дизайна. Ну а дальше вы видите вот это! Батхерт у читателей судя по всему знатный! Не привыкли они к стилистике всяких ленинских путей имени акимата.

Дааа Казахстану долеко ещё до вашей Российской тактики изменения общественного сознания
Это когда чиновники специальные помосты строят чтобы русские бабы белье на речке стирали а по телику вам показывают что Россия сверхдержава уровня США))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2807
Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
Отправлено: 03.06.22 - 15:59
#12
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Почему взят именно этот период - формирования СССР? Или уже началась подготовка к 100-летию страны? Но тогда причем здесь Байтурсынов, если он еще в 1921 г. покинул ряды строителей коммунизма.
Какие-то непонятные куски и вырезки.

Да! А рекламировали то что???

[Исправлено: Козлов я, 03.06.2022 - 16:01]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12292
Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
Отправлено: 03.06.22 - 16:07
#13
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И какая-нибудь Наташа, делавшая эту рекламу в общем-то невиновна.
Патамушта деревенская школа, в которой она типа училась, ремонтировалась десять лет подряд всё теми же самыми чиновниками акимата. :lol:
И с каждым ремонтом в школе было всё хуже, а 4 (с половиной) последних учителя управляемых отделом образования имени акимата, ну сами понимаете... Не уехавшие в город из все более страшной после каждого ремонта школы только потому, что эти последние не умеют ездить.
И в школе они больше боялись как бы после очредного ремонта не обрушились протекающие потолки и стены, что делать с развалившейся поддельной сантехникой. и как добыть уголь на зиму, вместо того чтоб учить.
После одной из жалоб школу вообще могли закрыть и обязать детей ездить на автобусах в город например Рудный.
Где эти дети были как пятая нога собаке этой школе, по трое на задней парте. Если автобус вообще приезжал.

Но в феерических отчетах главакима все было растущим и процветающим!
Пишите больше, никто считать эти школы не будет!
И ми везде сделали ремонт, три раза в год за пятьсот миллионов :lol:

Таким образом мы имеем полный цикл круговорота в природе! :lol:
И можем наблюдать его прямо тут! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 13:17]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
331
Re: Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования...
Отправлено: 03.06.22 - 16:25
#14
Комментарий удален модератором.
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