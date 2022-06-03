Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
Отправлено: 03.06.22 - 14:40
История Казахстана насчитывает немало выдающихся культурных и политических деятелей. Среди подобных личностей особыми заслугами выделяется Ахмет Байтурсынов. За свои гуманистические взгляды, стойкость при их отстаивании, а также необычайную эрудицию выдающегося сына казахского народа часто называют «сеятелем человечности и знаний». Читать новость
А вот эти вот тексты на правах рекламы кто пишет? Кто заказчик если не секрет? Это перевод с казахского на русский такой или это вот именно в таком виде вам прислали? Просто странная какая-то реклама,не выдержанная не стилистически ни фактажно ни идеологическим наполнением) Просто какие-то нарезанные отовсюду предложения
Ничего страшного. Просто кажется у вас рефендума буквально на носу. И вдруг выделили денюжку на создание положительного образа.
Идея вообще хорошая. И положительный образ страны отлично работал! В СССР например все пионеры были уверены что живут в лучшей стране мира! И все им завидуют и мечтают попасть в Артек!
Беда только в том что эти деньги на хорошее дело и немаленькие по всем признакам государство выделило местным чиновникам. Как распрекрасно эти чиновкики работают можно прочитать в абсолютно любом номере. Ну например про жутчайший ремонт в общежитии Батыра Кобланды.
Эти чиновники для освоения денюжек делают абсолютно чудесный ход. Мешок денег кладут себе в карман и ровно за три теньгушки... Нанимают какую-нибудь Наташу, которая как раз рекламировала Тампаксы и таблЭтки от пАноса для левых аптек из поворотен в зачуханном рекламном агентстве сногсшибательно чупа-чупсного аляповато-пестрого дизайна.
Ну а дальше вы видите вот это! Батхерт у читателей судя по всему знатный! Не привыкли они к стилистике всяких ленинских путей имени акимата.
Серый волк: Нанимают какую-нибудь Наташу, которая как раз рекламировала Тампаксы и таблЭтки от пАноса для левых аптек из поворотен в зачуханном рекламном агентстве сногсшибательно чупа-чупсного аляповато-пестрого дизайна. Ну а дальше вы видите вот это! Батхерт у читателей судя по всему знатный! Не привыкли они к стилистике всяких ленинских путей имени акимата.
Дааа Казахстану долеко ещё до вашей Российской тактики изменения общественного сознания Это когда чиновники специальные помосты строят чтобы русские бабы белье на речке стирали а по телику вам показывают что Россия сверхдержава уровня США))
Почему взят именно этот период - формирования СССР? Или уже началась подготовка к 100-летию страны? Но тогда причем здесь Байтурсынов, если он еще в 1921 г. покинул ряды строителей коммунизма. Какие-то непонятные куски и вырезки.
И какая-нибудь Наташа, делавшая эту рекламу в общем-то невиновна. Патамушта деревенская школа, в которой она типа училась, ремонтировалась десять лет подряд всё теми же самыми чиновниками акимата. И с каждым ремонтом в школе было всё хуже, а 4 (с половиной) последних учителя управляемых отделом образования имени акимата, ну сами понимаете... Не уехавшие в город из все более страшной после каждого ремонта школы только потому, что эти последние не умеют ездить. И в школе они больше боялись как бы после очредного ремонта не обрушились протекающие потолки и стены, что делать с развалившейся поддельной сантехникой. и как добыть уголь на зиму, вместо того чтоб учить. После одной из жалоб школу вообще могли закрыть и обязать детей ездить на автобусах в город например Рудный. Где эти дети были как пятая нога собаке этой школе, по трое на задней парте. Если автобус вообще приезжал.
Но в феерических отчетах главакима все было растущим и процветающим! Пишите больше, никто считать эти школы не будет! И ми везде сделали ремонт, три раза в год за пятьсот миллионов
Таким образом мы имеем полный цикл круговорота в природе! И можем наблюдать его прямо тут!
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