Деятельность Ахмета Байтурсынова во времена формирования СССР
Отправлено: 03.06.22 - 14:40
История Казахстана насчитывает немало выдающихся культурных и политических деятелей. Среди подобных личностей особыми заслугами выделяется Ахмет Байтурсынов. За свои гуманистические взгляды, стойкость при их отстаивании, а также необычайную эрудицию выдающегося сына казахского народа часто называют «сеятелем человечности и знаний». Читать новость
А вот эти вот тексты на правах рекламы кто пишет? Кто заказчик если не секрет? Это перевод с казахского на русский такой или это вот именно в таком виде вам прислали? Просто странная какая-то реклама,не выдержанная не стилистически ни фактажно ни идеологическим наполнением) Просто какие-то нарезанные отовсюду предложения
Ничего страшного. Просто кажется у вас рефендума буквально на носу. И вдруг выделили денюжку на создание положительного образа.
Идея вообще хорошая. И положительный образ страны отлично работал! В СССР например все пионеры были уверены что живут в лучшей стране мира! И все им завидуют и мечтают попасть в Артек!
Беда только в том что эти деньги на хорошее дело и немаленькие по всем признакам государство выделило местным чиновникам. Как распрекрасно эти чиновкики работают можно прочитать в абсолютно любом номере. Ну напримар про жутчайший ремонт в общежитии Батыра Кобланды.
Эти чиновники для освоения денюжек делают абсолютно чудесный ход. Мешок денег кладут себе в карман и ровно за три теньгушки... Нанимают какую-нибудь Наташу, которая как раз рекламировала Тампаксы и таблЭтки от пАноса для левых аптек из поворотен в зачуханном рекламном агентстве сногсшибательно чупа-чупсного аляповато-пестрого дизайна.
Ну а дальше вы видите вот это! Батхерт у читателей судя по всему знатный! Не привыкли они к стилистике всяких ленинских путей имени акимата.
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