Отправлено: - 15:02

abaika95:

А вот эти вот тексты на правах рекламы кто пишет? Кто заказчик если не секрет?

Безбилетный пассажир:

На правах рекламы? Глазам своим не верю! Может перепутали рубрику?

Цитата:Цитата:Заказчик то же рекламное агентство.