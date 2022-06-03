Прогноз на 5 дней
переменная облачность+22°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 35% влажность
  • СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 132 из 132«1...130131132
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 09:44
#1966
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это который *енис Душилин?

Искажать фамилию человека низко. Это когда от злости и накопившегося яда мерзавец ничего не может сделать, тогда он просто плюёт, чтобы его не разорвало.
Цитата:
abaika95:
Я вообще анархист
Я бы инокомыслящих преследовал,сажал,зелёнкой обливал,убивал

Да кто бы сомневался.
Цитата:
abaika95:
Тоесть вы отрицаете что российское ТВ несёт пропаганду?))

Государство соблюдает свои интересы и интересы своих граждан, которые и выражает в своих СМИ? А за пропагандой нужно обращаться в либеральные, оппозиционные СМИ и в интернет. Или где-то по другому?
Цитата:
abaika95:
Это было бы смешно если небыло так грустно)))

кому кусок наполеона
спросил главврач и вытер нож
а мы хохочем всей палатой
смешно ж

© Beatle

[Исправлено: Iney, 03.06.2022 - 10:27]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13929
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 12:27
#1967
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Искажать фамилию человека низко.

А награждать нацистов этому человеку не низко?
И человек ли Это?

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5417
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 13:35
#1968
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ??
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1266
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 13:46
#1969
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1266
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 13:48
#1970
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1266
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 13:48
#1971
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1266
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 13:49
#1972
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1266
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.06.22 - 13:53
#1973
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Страница 132 из 132«1...130131132
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: гражданин СССР

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS