Отправлено: - 09:44

abaika95:

Это который *енис Душилин?



abaika95:

Я вообще анархист

Я бы инокомыслящих преследовал,сажал,зелёнкой обливал,убивал



abaika95:

Тоесть вы отрицаете что российское ТВ несёт пропаганду?))



abaika95:

Это было бы смешно если небыло так грустно)))



[Исправлено: Iney, 03.06.2022 - 10:27]

Цитата:Искажать фамилию человека низко. Это когда от злости и накопившегося яда мерзавец ничего не может сделать, тогда он просто плюёт, чтобы его не разорвало.Цитата:Да кто бы сомневался.Цитата:Государство соблюдает свои интересы и интересы своих граждан, которые и выражает в своих СМИ? А за пропагандой нужно обращаться в либеральные, оппозиционные СМИ и в интернет. Или где-то по другому?Цитата:кому кусок наполеонаспросил главврач и вытер ножа мы хохочем всей палатойсмешно ж© Beatle