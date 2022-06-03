Отправлено: - 13:03

[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 10:26]

Попался мне как-то китаёзный смеситель из дерьмокитайского сплава грязи с цинком.При попытке закрыть воду кран-букса просто осталась в руке.Перекрыл воду остатки смесителя просто доломал пальцами.Цирк с смесителем ломающимся от пальцев стоил недорого.Чуть больше 500 рублей цена этому китайскому дерьмецу.Если чинуши акунаматата недееспособны и ̶в̶о̶р̶у̶ю̶т̶ не в состоянии организовать порядок в подконтрольном учреждении и заставить подрядчика делать качественный ремонт за проплаченные государством огромные деньги, то чинушек, без вариантов, нужно перемещать половину, самых ответственных жуликантропов в тюрьмы.А простых чинушманчиков из акимата в это общежитие вместе с ворами подрядчиками делавшими ремонт.Функции охранников развернуть на 180 градусов.Чтоб ни один позорный чинушман не мог выйти из здания.Там им самое место! Они там меньше вреда принесут городу.А детям отдать здание акунаматата вместе с акиматским плиточным пустырем.Что-то мне подсказывает что в акунаматате качественая сантехника.Прекрасное будет реалити-шоу с камерами.Посмотреть можно будет где здание и сантехника больше проживет.У жителей перемещенных в акимат, или у чинушек в общаге.