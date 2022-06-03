Больше полугода социальное общежитие в Костанае пребывало в разрухе, а два месяца — без воды
Отправлено: 03.06.22 - 12:58
На днях подрядчик начал ремонт. Пока меняет сантехнику. Работы очень много. И одна из важных проблем — наладить в учреждении дисциплину, чтобы этот ремонт быстро не пошел прахом. Ведь капитальный здесь делали недавно — в 2020-2021 году. Читать новость>>
Попался мне как-то китаёзный смеситель из дерьмокитайского сплава грязи с цинком. При попытке закрыть воду кран-букса просто осталась в руке. Перекрыл воду остатки смесителя просто доломал пальцами. Цирк с смесителем ломающимся от пальцев стоил недорого. Чуть больше 500 рублей цена этому китайскому дерьмецу.
Если чинуши акунаматата недееспособны и ̶в̶о̶р̶у̶ю̶т̶ не в состоянии организовать порядок в подконтрольном учреждении и заставить подрядчика делать качественный ремонт за проплаченные государством огромные деньги, то чинушек, без вариантов, нужно перемещать половину, самых ответственных жуликантропов в тюрьмы. А простых чинушманчиков из акимата в это общежитие вместе с ворами подрядчиками делавшими ремонт.
Функции охранников развернуть на 180 градусов. Чтоб ни один позорный чинушман не мог выйти из здания. Там им самое место! Они там меньше вреда принесут городу.
А детям отдать здание акунаматата вместе с акиматским плиточным пустырем.
Что-то мне подсказывает что в акунаматате качественая сантехника.
Прекрасное будет реалити-шоу с камерами. Посмотреть можно будет где здание и сантехника больше проживет. У жителей перемещенных в акимат, или у чинушек в общаге.
Дверь из китайской бумаги дверью не является. Это муляж двери. Специально производимый китайсами для самых отъявленных жуликантропов в коррумпированных городах.
Потратившим огромные государственные деньги на это и подписавшим акт приемки путь может быть только один, единственный - В ТЮРЬМУ
У нас кто-то из соседей заказал такие через онлайн торговлю. дети случайно проткнули играя рядом с дверью Глядя на это и бездарно наляпанную плитку и трубы несложно понять что там абсолютно всё такое. И фраза в статье, что до ремонта было лучше явно не случайна.
Миллионы, сотни миллионов потраченные на ремонт в студию. Вместе с актами и подписями. Это реальные уголовные статьи.
Дракош, так это совсем просто. Думаю снять там очень недорого Ryanair - Пулково Санкт-Петербург - Челябинск - кОбланды батыро. День всего пути. По дороге можно в Питере мосты и волшебные музеи коммуналок посмотреть.
Не знаю как в реальном строительстве, но в проектировании подрядчик с югов вызывает страх и ужас у экспертов. Да и тут, по логике, - ехать из Кызылорды в Кустанай, чтобы сделать ремонт и помимо зарплаты, нужно командировочные платить людям минимум 2 МРП в сутки плюс проживание, транспортировка людей и оборудования - дополнительные расходы. Найм местной организации - это тоже прибыль организации плюс зарплата. В общем, очевидно что деньги ушли на ненеобходимые расходы, а на необходимые не хватило.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать