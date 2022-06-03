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≡ Больше полугода социальное общежитие в Костанае пребывало в разрухе, а два месяца — без воды
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44373
Больше полугода социальное общежитие в Костанае пребывало в разрухе, а два месяца — без воды
Отправлено: 03.06.22 - 12:58
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На днях подрядчик начал ремонт. Пока меняет сантехнику. Работы очень много. И одна из важных проблем — наладить в учреждении дисциплину, чтобы этот ремонт быстро не пошел прахом. Ведь капитальный здесь делали недавно — в 2020-2021 году.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13929
Re: Больше полугода социальное общежитие в Костанае пребывало в...
Отправлено: 03.06.22 - 12:58
#1
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Жесть конечно..
Но интересно, что будет со временем в районе Куная, или Юбилейного, наверно то де самое..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12286
Больше полугода социальное общежитие в Костанае пребывало в разрухе, а два месяца — без воды.
Отправлено: 03.06.22 - 13:03
#2
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Попался мне как-то китаёзный смеситель из дерьмокитайского сплава грязи с цинком.
При попытке закрыть воду кран-букса просто осталась в руке.
Перекрыл воду остатки смесителя просто доломал пальцами.
Цирк с смесителем ломающимся от пальцев стоил недорого. :-) Чуть больше 500 рублей цена этому китайскому дерьмецу.

Если чинуши акунаматата недееспособны и ̶в̶о̶р̶у̶ю̶т̶ не в состоянии организовать порядок в подконтрольном учреждении и заставить подрядчика делать качественный ремонт за проплаченные государством огромные деньги, то чинушек, без вариантов, нужно перемещать половину, самых ответственных жуликантропов в тюрьмы.
А простых чинушманчиков из акимата в это общежитие вместе с ворами подрядчиками делавшими ремонт.

Функции охранников развернуть на 180 градусов.
Чтоб ни один позорный чинушман не мог выйти из здания.
Там им самое место! Они там меньше вреда принесут городу.

А детям отдать здание акунаматата вместе с акиматским плиточным пустырем.
:lol: :lol:
Что-то мне подсказывает что в акунаматате качественая сантехника.

Прекрасное будет реалити-шоу с камерами.
Посмотреть можно будет где здание и сантехника больше проживет.
У жителей перемещенных в акимат, или у чинушек в общаге. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 10:26]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24971
Re: Больше полугода социальное общежитие в Костанае пребывало в...
Отправлено: 03.06.22 - 13:03
#3
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Хочу, здесь - жить.
Так - весело... :-o :oops:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12286
Re: Больше полугода социальное общежитие в Костанае пребывало в...
Отправлено: 03.06.22 - 13:15
#4
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Дверь из китайской бумаги дверью не является.
Это муляж двери.
Специально производимый китайсами для самых отъявленных жуликантропов в коррумпированных городах.

Потратившим огромные государственные деньги на это и подписавшим акт приемки путь может быть только один, единственный - В ТЮРЬМУ

У нас кто-то из соседей заказал такие через онлайн торговлю. дети случайно проткнули играя рядом с дверью :lol:
Глядя на это и бездарно наляпанную плитку и трубы несложно понять что там абсолютно всё такое.
И фраза в статье, что до ремонта было лучше явно не случайна.

Миллионы, сотни миллионов потраченные на ремонт в студию.
Вместе с актами и подписями.
Это реальные уголовные статьи.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12286
Больше полугода социальное общежитие в Костанае пребывало в разрухе, а два месяца — без воды.
Отправлено: 03.06.22 - 13:21
#5
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Цитата:
drakon:
Хочу, здесь - жить. Так - весело... :-o

Дракош, так это совсем просто.
Думаю снять там очень недорого :lol: :lol:
Ryanair - Пулково Санкт-Петербург - Челябинск - кОбланды батыро.
День всего пути.
По дороге можно в Питере мосты и волшебные музеи коммуналок посмотреть. :lol:



[Исправлено: Серый волк, 03.06.2022 - 10:41]
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БабаКлава
* БабаКлава
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.14
Сообщений:
34
Больше полугода социальное общежитие в Костанае пребывало в разрухе, а два месяца — без воды
Отправлено: 03.06.22 - 13:41
#6
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15319
Re: Больше полугода социальное общежитие в Костанае пребывало в...
Отправлено: 03.06.22 - 13:44
#7
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Цитата:
подрядчик из Кызылорды

Не знаю как в реальном строительстве, но в проектировании подрядчик с югов вызывает страх и ужас у экспертов.
Да и тут, по логике, - ехать из Кызылорды в Кустанай, чтобы сделать ремонт и помимо зарплаты, нужно командировочные платить людям минимум 2 МРП в сутки плюс проживание, транспортировка людей и оборудования - дополнительные расходы. Найм местной организации - это тоже прибыль организации плюс зарплата. В общем, очевидно что деньги ушли на ненеобходимые расходы, а на необходимые не хватило.
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