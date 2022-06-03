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≡ ТОП-5 достижений независимого Казахстана
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44373
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:03
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С того момента, как Казахстан стал независимым, прошло уже более тридцати лет. Давая оценку этому периоду, можно сказать о правильности курса, который выбрало правительство государства. Несмотря на несколько экономических и политических кризисов, сотрясавших мир, наша страна уверенно двигалась к своей цели, не сворачивая с верного пути.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13929
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 12:40
#30
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И вот тут начинаешь истинно ценить тех, кто хоть что то сделал для этого, начиная с тез несчастных троих, кого застрелили и заканчивая теми, кто конкретно отогнал от трона кое какой род..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13929
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 12:47
#31
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Что странно, сейчас, на фоне гибнущего братского народа под ударами авиабомб и градов, видя как погибает мирное население Украины, просто так, без какого то выбора, уже мало обращаешь на такие вот дела или рекламы.
У нас мир, и думаешь, это самое главное, остальное наживется, притерется и тд..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11224
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 12:50
#32
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Сельское хозяйство. Не трогайте. Директора все на крузаках гоняют в нормальном кф и трудяги гоняют на нормальных машинах,Работал. Знаю)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
987
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 12:57
#33
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Цитата:
Vit:
Сельское хозяйство. Не трогайте

Слушай,Вит,ты либо ребёнок,либо с др планеты.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11224
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:00
#34
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Цитата:
Сабыр:

Зима. 100 тыщ.на печи. Лето весна лям. Если на хим прополки то и 3 ляма. Лето опять 3 лям ! Где я ошибся?
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1266
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:01
#35
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Цитата:
111:
на фоне гибнущего братского народа под ударами авиабомб и градов, видя как погибает мирное население Украины

Исключительно старики, женщины и дети, в 5 часов утра
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
439
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:01
#36
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Цитата:
yudjin:
Здрасти, приехали. Уже ни за что комментарии удаляют. Вопрос. Какой пункт нарушен? НИЧЬЕ имя не было не только не изменено, но даже не упоминалось.

Модератор погорячился. Комментарий восстановили. Приносим извинения.
И напоминаю, что жалобы на модерацию необходимо отправлять либо на почту, либо в личку.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11224
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:03
#37
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Цитата:
Сабыр:

Рассказать сколько директор зарабатывает в плохом сельском хозяйстве?)
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2806
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:05
#38
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Цитата:
Сергей Миролюбов:
А рекламу ( которая не нарушает закон и не противоречит ценностям и политики редакции) от частных рекламных агенств, в том числе и политическую размещает

Цитата:

Rexyn:
Эту статью на нашем сайте оплатило рекламное агентство, текст предоставили они же. Кто закупал у них - знать не можем.

Мне это напоминает ситуацию с обходом санкций, наложенных на Россию - покупаем через третьи руки товар и публикуем его. Знать не знаем, чей он, хотя отчетливо видно, чей хвост торчит.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
439
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:40
#39
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Цитата:
Козлов я:
Мне это напоминает ситуацию с обходом санкций, наложенных на Россию - покупаем через третьи руки товар и публикуем его. Знать не знаем, чей он, хотя отчетливо видно, чей хвост торчит.

Есть такое понятие - публичная оферта. В нашем случае это означает: если реклама соответствует законодательству РК и рекламодателя устраивает наш прайс, то мы не имеем права отказать в размещении рекламы.

Есть и друга система работы СМИ - по платной подписке. Возможно мы придём к ней. Но пока мы живём только на доходы от рекламы

И есть третья схема - участие в госзаказе на пропаганду политики государства. Очень порочная схема для тех, кто в ней участвует.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2585
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:42
#40
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Цитата:
Vit:
Он защищает Россию я не могу понять че Зеленский защищает.

А кто на Россию нападал? от кого он её защищает?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11224
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:49
#41
Комментарий проходит проверку.
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