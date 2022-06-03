Отправлено: - 13:01

yudjin:

Здрасти, приехали. Уже ни за что комментарии удаляют. Вопрос. Какой пункт нарушен? НИЧЬЕ имя не было не только не изменено, но даже не упоминалось.

Цитата:Модератор погорячился. Комментарий восстановили. Приносим извинения.И напоминаю, что жалобы на модерацию необходимо отправлять либо на почту, либо в личку.