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ТОП-5 достижений независимого Казахстана
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44373
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:03
С того момента, как Казахстан стал независимым, прошло уже более тридцати лет. Давая оценку этому периоду, можно сказать о правильности курса, который выбрало правительство государства. Несмотря на несколько экономических и политических кризисов, сотрясавших мир, наша страна уверенно двигалась к своей цели, не сворачивая с верного пути.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13929
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 12:40
И вот тут начинаешь истинно ценить тех, кто хоть что то сделал для этого, начиная с тез несчастных троих, кого застрелили и заканчивая теми, кто конкретно отогнал от трона кое какой род..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13929
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 12:47
Что странно, сейчас, на фоне гибнущего братского народа под ударами авиабомб и градов, видя как погибает мирное население Украины, просто так, без какого то выбора, уже мало обращаешь на такие вот дела или рекламы.
У нас мир, и думаешь, это самое главное, остальное наживется, притерется и тд..
У нас мир, и думаешь, это самое главное, остальное наживется, притерется и тд..
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 12:50
Сельское хозяйство. Не трогайте. Директора все на крузаках гоняют в нормальном кф и трудяги гоняют на нормальных машинах,Работал. Знаю)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 987
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 12:57
Цитата:
Слушай,Вит,ты либо ребёнок,либо с др планеты.
Vit:
Сельское хозяйство. Не трогайте
Сельское хозяйство. Не трогайте
Слушай,Вит,ты либо ребёнок,либо с др планеты.
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:00
Цитата:
Зима. 100 тыщ.на печи. Лето весна лям. Если на хим прополки то и 3 ляма. Лето опять 3 лям ! Где я ошибся?
Сабыр:
Зима. 100 тыщ.на печи. Лето весна лям. Если на хим прополки то и 3 ляма. Лето опять 3 лям ! Где я ошибся?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1266
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:01
Цитата:
Исключительно старики, женщины и дети, в 5 часов утра
111:
на фоне гибнущего братского народа под ударами авиабомб и градов, видя как погибает мирное население Украины
на фоне гибнущего братского народа под ударами авиабомб и градов, видя как погибает мирное население Украины
Исключительно старики, женщины и дети, в 5 часов утра
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:01
Цитата:
Модератор погорячился. Комментарий восстановили. Приносим извинения.
И напоминаю, что жалобы на модерацию необходимо отправлять либо на почту, либо в личку.
yudjin:
Здрасти, приехали. Уже ни за что комментарии удаляют. Вопрос. Какой пункт нарушен? НИЧЬЕ имя не было не только не изменено, но даже не упоминалось.
Здрасти, приехали. Уже ни за что комментарии удаляют. Вопрос. Какой пункт нарушен? НИЧЬЕ имя не было не только не изменено, но даже не упоминалось.
Модератор погорячился. Комментарий восстановили. Приносим извинения.
И напоминаю, что жалобы на модерацию необходимо отправлять либо на почту, либо в личку.
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:03
Цитата:
Рассказать сколько директор зарабатывает в плохом сельском хозяйстве?)
Сабыр:
Рассказать сколько директор зарабатывает в плохом сельском хозяйстве?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2806
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:05
Цитата:
Цитата:
Rexyn:
Эту статью на нашем сайте оплатило рекламное агентство, текст предоставили они же. Кто закупал у них - знать не можем.
Мне это напоминает ситуацию с обходом санкций, наложенных на Россию - покупаем через третьи руки товар и публикуем его. Знать не знаем, чей он, хотя отчетливо видно, чей хвост торчит.
Сергей Миролюбов:
А рекламу ( которая не нарушает закон и не противоречит ценностям и политики редакции) от частных рекламных агенств, в том числе и политическую размещает
А рекламу ( которая не нарушает закон и не противоречит ценностям и политики редакции) от частных рекламных агенств, в том числе и политическую размещает
Цитата:
Rexyn:
Эту статью на нашем сайте оплатило рекламное агентство, текст предоставили они же. Кто закупал у них - знать не можем.
Мне это напоминает ситуацию с обходом санкций, наложенных на Россию - покупаем через третьи руки товар и публикуем его. Знать не знаем, чей он, хотя отчетливо видно, чей хвост торчит.
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:40
Цитата:
Есть такое понятие - публичная оферта. В нашем случае это означает: если реклама соответствует законодательству РК и рекламодателя устраивает наш прайс, то мы не имеем права отказать в размещении рекламы.
Есть и друга система работы СМИ - по платной подписке. Возможно мы придём к ней. Но пока мы живём только на доходы от рекламы
И есть третья схема - участие в госзаказе на пропаганду политики государства. Очень порочная схема для тех, кто в ней участвует.
Козлов я:
Мне это напоминает ситуацию с обходом санкций, наложенных на Россию - покупаем через третьи руки товар и публикуем его. Знать не знаем, чей он, хотя отчетливо видно, чей хвост торчит.
Мне это напоминает ситуацию с обходом санкций, наложенных на Россию - покупаем через третьи руки товар и публикуем его. Знать не знаем, чей он, хотя отчетливо видно, чей хвост торчит.
Есть такое понятие - публичная оферта. В нашем случае это означает: если реклама соответствует законодательству РК и рекламодателя устраивает наш прайс, то мы не имеем права отказать в размещении рекламы.
Есть и друга система работы СМИ - по платной подписке. Возможно мы придём к ней. Но пока мы живём только на доходы от рекламы
И есть третья схема - участие в госзаказе на пропаганду политики государства. Очень порочная схема для тех, кто в ней участвует.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2585
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:42
Цитата:
А кто на Россию нападал? от кого он её защищает?
Vit:
Он защищает Россию я не могу понять че Зеленский защищает.
Он защищает Россию я не могу понять че Зеленский защищает.
А кто на Россию нападал? от кого он её защищает?
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 13:49
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