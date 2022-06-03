Отправлено: - 12:49

drakon:

На звонок в дверь - не отвечает...

Цитата:Что то вы так быстро там знакомитесь?У нас год прошел, как я в Костанай переезал, только на днях с соседями с других подъездов договариваемся о том, как в гости звать друг друга..