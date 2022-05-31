Отправлено: - 00:13

Victor Yang:

Теперь наверняка появится гос.заказ на приюты. Скорее всего, государство будет строить, а управлять будут частники. И все потуги приюта на дачах станут бессмысленными.

[Исправлено: Vit, 31.05.2022 - 23:16]

Цитата:Конечно. Виктор. И у вас и у нас и на всей планете земля появится новые красивые домики для бездомных собак.