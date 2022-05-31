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Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в силу только через 2 месяца
Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в силу только через 2 месяца
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