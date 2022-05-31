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≡ Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в силу только через 2 месяца
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44373
Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в силу только через 2 месяца
Отправлено: 31.05.22 - 21:01
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На сайте информационно-правовой системы РК опубликовали подзаконные акты к закону об ответственном обращении с животными. Новые правила регламентируют отлов, вакцинацию, содержание, стерилизацию и умерщвление бродячих животных.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11224
Re: Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в...
Отправлено: 31.05.22 - 21:01
#1
Комментарий удален модератором.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15319
Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в силу только через 2 месяца
Отправлено: 31.05.22 - 22:32
#2
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Цитата:
Отловленные животные размещаются в пункте временного содержания или приюте. Подлежат регистрации в базе данных.
Пункт временного содержания должен быть оснащён клетками и будками для собак. Животных необходимо размещать по одному.

Источник:

Теперь наверняка появится гос.заказ на приюты. Скорее всего, государство будет строить, а управлять будут частники. И все потуги приюта на дачах станут бессмысленными.

[Исправлено: Victor Yang, 31.05.2022 - 22:34]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11224
Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в силу только через 2 месяца
Отправлено: 01.06.22 - 00:13
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Теперь наверняка появится гос.заказ на приюты. Скорее всего, государство будет строить, а управлять будут частники. И все потуги приюта на дачах станут бессмысленными.

Конечно. Виктор. И у вас и у нас и на всей планете земля появится новые красивые домики для бездомных собак.

[Исправлено: Vit, 31.05.2022 - 23:16]
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
251
Re: Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в...
Отправлено: 01.06.22 - 10:01
#4
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Цитата:
Возврату на прежние места обитания после вакцинации и стерилизации подлежат бродячие животные, не проявляющие агрессии.

То есть проблема с бродячими животными не решится. Решится только проблема их вакцинации и, возможно учёта. А по сути их вернут назад после вакцинации и стерилизации и недовольные снова будут звонить и писать в службу отлова. Цикл бесконечный
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11224
Re: Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в...
Отправлено: 01.06.22 - 10:22
#5
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Цитата:
Alehander:

Я знаю как этот цикл можно прекратить. Я в первом коменте озвучил. Красными буквами думаю понятно всем как можно это решить.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15319
Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в силу только через 2 месяца
Отправлено: 03.06.22 - 13:37
#6
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Цитата:
Alehander:
То есть проблема с бродячими животными не решится.

Она не решится в краткосрочной перспективе. В долгосрочной, поскольку их будут стерилизовать, - должны свестись к минимуму.
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