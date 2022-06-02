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≡ Все новости Казахстана на одном сайте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44373
Все новости Казахстана на одном сайте
Отправлено: 02.06.22 - 21:55
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Жизнь Казахстана насыщена самыми разнообразными событиями. Нужно быть в курсе всего происходящего. Для этого не нужно проверять массу сайтов или каждый час смотреть телевизор. Все важные новости Казахстана на сегодня собраны в одном месте.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1230
Re: Все новости Казахстана на одном сайте
Отправлено: 02.06.22 - 21:55
#1
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Вопрос!
А регистрация что на форуме НГ, что на этом сайте или как, по новой регаться?
:lol:
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12286
Re: Все новости Казахстана на одном сайте
Отправлено: 03.06.22 - 13:36
#2
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Достижения вокруг повсеместно.
Создателям сайта нуно посоветовать, чтоб можно было свои региональные достижения выставлять и люди чтоб могли голосовать по ним.
Вот тут прекраснейшие достижения местных чиновничков

Просто обыдно должно быть жителям, что мир не знает об этом прекрасном месте на чудесной улице Кобланды батыра. :lol:
Профайл
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