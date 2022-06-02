Отправлено: - 13:36

Достижения вокруг повсеместно.Создателям сайта нуно посоветовать, чтоб можно было свои региональные достижения выставлять и люди чтоб могли голосовать по ним.Вот тут прекраснейшие достижения местных чиновничковПросто обыдно должно быть жителям, что мир не знает об этом прекрасном месте на чудесной улице Кобланды батыра.