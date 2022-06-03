Отправлено: - 11:33

юля елиссева:

Я не понял, НГ что начала госзаказные материалы печать? Даже с пометкой что это реклама, все равно такие материалы ничего, кроме рвоты не вызывают.

Цитата:Эту статью на нашем сайте оплатило рекламное агентство, текст предоставили они же. Кто закупал у них - знать не можем. Как бы то ни было, мы продолжаем придерживаться принципа, что все оплаченные материалы публикуются только с пометкой "реклама".