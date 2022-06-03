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ТОП-5 достижений независимого Казахстана
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44371
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:03
С того момента, как Казахстан стал независимым, прошло уже более тридцати лет. Давая оценку этому периоду, можно сказать о правильности курса, который выбрало правительство государства. Несмотря на несколько экономических и политических кризисов, сотрясавших мир, наша страна уверенно двигалась к своей цели, не сворачивая с верного пути.
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Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:03
Мне нравится Казахстан. Да в одно время хотел с валить. Но потом на весы поставил всё за и против. Когда я лежал в больнице с ковидом ко мне как к родному относились, лечили, кормили . Как то на югах в юрте сидел. Кормили и спать уложили. . Я знаю хорошо и Россию там много чего есть хорошо не , но и не мало злого.
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:06
Нам бы ещё тупиц националистов по-меньше и вообще красота была бы. И новый Президент нам в помощь. И да,люди у нас гораздо добрее,чем у северного соседа. Ну минталитет и с этим ничего не поделать,ни в обиду россиянам.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2582
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:08
Я не понял, НГ что начала госзаказные материалы печать? Даже с пометкой что это реклама, все равно такие материалы ничего, кроме рвоты не вызывают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2582
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:09
Цитата:
:) Минталитета она такая штюка
Сабыр:
Ну минталитет
Ну минталитет
:) Минталитета она такая штюка
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:12
Цитата:
Это да,когда читаешь про достижения)) Честно скажем они не велики)) Про потери список был бы гораздо длиннее))
юля елиссева:
ничего, кроме рвоты не вызывают
ничего, кроме рвоты не вызывают
Это да,когда читаешь про достижения)) Честно скажем они не велики)) Про потери список был бы гораздо длиннее))
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:24
Цитата:
юля елиссева:А Россия? Когда начились санкции. Вск автозаводы умерли. Все любые заводы зачахли. Чем она лучше? Нациалистов нету? Да есть и ещё больше чем тут у нас. Сколько щас безработных на улице оказались. Ужас
Администратор(Администрация)
- Регистрация:
- 16.04.07
- Сообщений:
- 56
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:33
Нет, НГ госзаказные материалы не стала и не станет печатать! А рекламу ( которая не нарушает закон и не противоречит ценностям и политики редакции) от частных рекламных агенств, в том числе и политическую размещает.тА иначе как оставаться независимой?
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 437
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:33
Цитата:
Эту статью на нашем сайте оплатило рекламное агентство, текст предоставили они же. Кто закупал у них - знать не можем. Как бы то ни было, мы продолжаем придерживаться принципа, что все оплаченные материалы публикуются только с пометкой "реклама".
юля елиссева:
Я не понял, НГ что начала госзаказные материалы печать? Даже с пометкой что это реклама, все равно такие материалы ничего, кроме рвоты не вызывают.
Я не понял, НГ что начала госзаказные материалы печать? Даже с пометкой что это реклама, все равно такие материалы ничего, кроме рвоты не вызывают.
Эту статью на нашем сайте оплатило рекламное агентство, текст предоставили они же. Кто закупал у них - знать не можем. Как бы то ни было, мы продолжаем придерживаться принципа, что все оплаченные материалы публикуются только с пометкой "реклама".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5300
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:46
Лучше бы про недостатки говорили, да ещё сказали бы как исправить их. Если был бы такой рейтинг, я бы на первом месте поставил подхалимаж...
Тут в Актобе родились тройня, детишек назвали Касым,жомарт и кемел. Видимо вставлять приставку НУР уже не втренде. На втором месте - понты. Ну как же мы без них. Будем голодными сидеть, но показать свою значимость, а что мы хуже других- это превыше всего. Работница моя пять лет платила кредит взятый на свадьбу, а тем временем молодые разбежались как выяснилось что у снохи есть внебрачный ребенок. Утро начиналось с проклятии свекрови в адрес плохой снохи.
На третьем месте пассивность народа, неучастие людей ни в чем.
Предлагаю продолжить....
Тут в Актобе родились тройня, детишек назвали Касым,жомарт и кемел. Видимо вставлять приставку НУР уже не втренде. На втором месте - понты. Ну как же мы без них. Будем голодными сидеть, но показать свою значимость, а что мы хуже других- это превыше всего. Работница моя пять лет платила кредит взятый на свадьбу, а тем временем молодые разбежались как выяснилось что у снохи есть внебрачный ребенок. Утро начиналось с проклятии свекрови в адрес плохой снохи.
На третьем месте пассивность народа, неучастие людей ни в чем.
Предлагаю продолжить....
ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:52
Цитата:
Как в к/ф "Не может быть"? Так она ему что нечестная досталась? Или мама не научила его разбираться?
сайлау курманов:
выяснилось что у снохи есть внебрачный ребенок
выяснилось что у снохи есть внебрачный ребенок
Как в к/ф "Не может быть"? Так она ему что нечестная досталась? Или мама не научила его разбираться?
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:54
Цитата:
Продолжаю . Работы куча. Как говорится работай не хочу) любые профессии на выбор.
Rexyn:
Предлагаю продолжить.... Комментарии с
Предлагаю продолжить.... Комментарии с
Продолжаю . Работы куча. Как говорится работай не хочу) любые профессии на выбор.
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:55
Хошь модером в нг. Хошь сварщиком.
Re: ТОП-5 достижений независимого Казахстана
Отправлено: 03.06.22 - 11:57
У меня товарищь механизатор. Работает на комбайне. Мёрс взял. Трудяга всегда сможет заработать.
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